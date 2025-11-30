Habertürk
Habertürk
        Haberler Gündem Güncel Son dakika Van haberleri: Araç göle uçtu! 3 kişi aranıyor! | Son dakika haberleri

        Van'da tam bir facia yaşandı. Olayda 3 kişinin içinde bulunduğu bir araç, Zernek Baraj Gölü'ne uçtu. Bölgede arama çalışması başlatıldı. Yapılan çalışmalarda 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.11.2025 - 10:47 Güncelleme: 30.11.2025 - 11:53
        Van'da otomobil Zernek Baraj Gölü’ne yuvarlandı. Araçta 3 kişi olduğu belirtilirken, bölgeye sevk edilen ekipler arama kurtarma çalışma başlattı.

        DHA'nın haberine göre kaza, saat 09.30 sıralarında Van- Hakkari kara yolunun 45’inci kilometresinde meydana geldi.

        Plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilmeyen otomobil, Zernek Baraj Gölü'ne yuvarlandı. Otomobilde 3 kişi olduğu ifade edilirken, ihbar üzerine kaza yerine AFAD, UMKE, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, bölgede arama kurtarma çalışması başlattı.

        AA'da yer alan habere göre de jandarma personeli ve polisler bölgede güvenlik önlemi aldı, AFAD ekipleri de botla barajda arama çalışması başlattı.

        2 KİŞİNİN CANSIZ BEDENİ ÇIKARILDI

        İHA'nın haberine göre su altı arama kurtarma ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda 2 kişi sudan ölü olarak çıkarıldı. Sudan çıkarılan kişilerin cansız bedenleri ambulansa alınırken, arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

        #son dakika
        #van
