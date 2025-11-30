Habertürk
        Son dakika: Adana haberleri: Çocuğa korkunç şiddet! | Son dakika haberleri

        Adana'da korkunç bir olay meydana geldi. Bir kişi, kızı olduğu düşünülen 5 yaşlarındaki çocuğu, başını otomobilin arkasına çarptıktan sonra yere fırlattı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.11.2025 - 13:56 Güncelleme: 30.11.2025 - 13:56
        Adana'da bir kişinin, kızı olduğu değerlendirilen 5 yaşlarındaki çocuğu, başını otomobilin arkasına çarptıktan sonra yere fırlattığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

        BAŞINI OTOMOBİLE ÇARPIP, YERE FIRLATTI!

        DHA'nın haberine göre olay, dün gece Adana'nın Seyhan ilçesinde meydana geldi. Yanında eşi olduğu değerlendirilen kadın ve küçük yaşlarda 3 çocukla yürüyen erkek, ara sokağa girdi.

        UZAKLAŞAN ÇOCUĞU DARP ETTİ

        Bu sırada çocuklardan biri gruptan uzaklaştı. Sinirlenen erkek, çocuğun başını otomobilin arkasına çarptı. Bu kişi daha sonra küçük çocuğu boynundan tutup kaldırarak yere fırlattı.

        HİÇBİR ŞEY OLMAMIŞ GİBİ ELİNDEN TUTUP GÖTÜRDÜ

        Şüpheli, daha sonra hiçbir şey olmamış gibi darp ettiği çocuğu elinden tutarak, yanındakilerle yürümeye devam etti. Yaşananlar çevredeki bir evin güvenlik kamerasına yansıdı.

        #adana
        #Son dakika haberler
