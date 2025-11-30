Adana'da bir kişinin, kızı olduğu değerlendirilen 5 yaşlarındaki çocuğu, başını otomobilin arkasına çarptıktan sonra yere fırlattığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

BAŞINI OTOMOBİLE ÇARPIP, YERE FIRLATTI!

DHA'nın haberine göre olay, dün gece Adana'nın Seyhan ilçesinde meydana geldi. Yanında eşi olduğu değerlendirilen kadın ve küçük yaşlarda 3 çocukla yürüyen erkek, ara sokağa girdi.

UZAKLAŞAN ÇOCUĞU DARP ETTİ

Bu sırada çocuklardan biri gruptan uzaklaştı. Sinirlenen erkek, çocuğun başını otomobilin arkasına çarptı. Bu kişi daha sonra küçük çocuğu boynundan tutup kaldırarak yere fırlattı.

HİÇBİR ŞEY OLMAMIŞ GİBİ ELİNDEN TUTUP GÖTÜRDÜ

Şüpheli, daha sonra hiçbir şey olmamış gibi darp ettiği çocuğu elinden tutarak, yanındakilerle yürümeye devam etti. Yaşananlar çevredeki bir evin güvenlik kamerasına yansıdı.