Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Hava Durumu Beklenen yağmur! Peş peşe uyarılar! | Son dakika | Son dakika haberleri

        Beklenen yağmur! Peş peşe uyarılar!

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre bugün yurdun büyük bölümünde yağmur bekleniyor. Yağışların Batı Akdeniz ile Afyonkarahisar, Mersin, Adana çevreleri ile Hatay'ın kıyı kesimlerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.11.2025 - 09:05 Güncelleme: 30.11.2025 - 09:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Beklenen yağmur! Peş peşe uyarılar!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu olması bekleniyor.

        Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun Güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Tekirdağ, Samsun, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Muş ve Bingöl çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        Yağışların sağanak ve gök gürültülü sağanak, İç Anadolu'nun doğusunun yükseklerinin de karla karışık yağmurlu olması bekleniyor. Batı Akdeniz ile Afyonkarahisar, Mersin, Adana çevreleri ile Hatay'ın kıyı kesimlerinde de kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

        REKLAM

        İstanbul

        Yağmurlu 15°

        Ankara

        Kısmen Güneşli 13°

        İzmir

        Parçalı Bulutlu 16°

        Antalya

        Kısmen Güneşli 18°

        Trabzon

        Kısmen Güneşli 20°

        Bursa

        Kısmen Güneşli 14°

        Adana

        Yağmurlu 18°

        Diyarbakır

        Yağmurlu 15°

        Gaziantep

        Parçalı Bulutlu 10°

        Ağrı

        Güneşli

        SEL VE SU BASKINLARINA DİKKAT

        Hava sıcaklığının, mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Batı Akdeniz ile Afyonkarahisar, Mersin, Adana çevreleri ile Hatay'ın kıyı kesimlerinde kuvvetli olması beklendiğinden oluşabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar vb) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.

        Rüzgarın da Akdeniz'in iç kesimleri İç Anadolu'nun doğusu ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden oluşabilecek olumsuzluklara karşı uyarıda bulunuldu.

        Fotoğraf: AA

        ÖNERİLEN VİDEO
        #son dakika
        #hava durumu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Dışişleri'nden Karadeniz'deki saldırılara dair açıklama
        Dışişleri'nden Karadeniz'deki saldırılara dair açıklama
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Ulaştırma Bakanlığından patlama yaşanan 2 gemiye dair açıklama
        Ulaştırma Bakanlığından patlama yaşanan 2 gemiye dair açıklama
        Bu alışkanlıklar 'pazartesi sendromu'nu yok ediyor
        Bu alışkanlıklar 'pazartesi sendromu'nu yok ediyor
        Özgür Özel yeniden CHP Genel Başkanı
        Özgür Özel yeniden CHP Genel Başkanı
        Nomofobi çağın yeni krizi mi?
        Nomofobi çağın yeni krizi mi?
        İzmir ve Muğla'yı sağanak vurdu
        İzmir ve Muğla'yı sağanak vurdu
        "Sömürgeci tehdidi kınıyoruz"
        "Sömürgeci tehdidi kınıyoruz"
        Papa XIV. Leo Sultanahmet Camii'nde
        Papa XIV. Leo Sultanahmet Camii'nde
        Fırtına 3 puanı 3 golle aldı!
        Fırtına 3 puanı 3 golle aldı!
        Anne ve 3 çocuğu içerideydi... Alevler yükseldi nefesler tutuldu!
        Anne ve 3 çocuğu içerideydi... Alevler yükseldi nefesler tutuldu!
        Küfürleşme kavgasında kan donduran şiddet! Defalarca yumruklayıp tekmeledi!
        Küfürleşme kavgasında kan donduran şiddet! Defalarca yumruklayıp tekmeledi!
        Benfica Başkanı Costa'dan Rafa Silva açıklaması!
        Benfica Başkanı Costa'dan Rafa Silva açıklaması!
        Yangında kaybettiklerini listeledi
        Yangında kaybettiklerini listeledi
        Sıradan taşlar sanılıyordu! Bingöl'de 50 milyon yıllık keşif
        Sıradan taşlar sanılıyordu! Bingöl'de 50 milyon yıllık keşif
        Tedesco'nun derbi planı belli oluyor!
        Tedesco'nun derbi planı belli oluyor!
        Kuyumcuyu soydu 170 tane altın bilezik çaldı! Hırsız polis memuru çıktı!
        Kuyumcuyu soydu 170 tane altın bilezik çaldı! Hırsız polis memuru çıktı!
        Damla Özüduru Babacan: Çocuklar beni prenses zannediyor
        Damla Özüduru Babacan: Çocuklar beni prenses zannediyor