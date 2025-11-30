Beklenen yağmur! Peş peşe uyarılar!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu olması bekleniyor.

Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun Güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Tekirdağ, Samsun, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Muş ve Bingöl çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların sağanak ve gök gürültülü sağanak, İç Anadolu'nun doğusunun yükseklerinin de karla karışık yağmurlu olması bekleniyor. Batı Akdeniz ile Afyonkarahisar, Mersin, Adana çevreleri ile Hatay'ın kıyı kesimlerinde de kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

İstanbul Yağmurlu 15° Ankara Kısmen Güneşli 13° İzmir Parçalı Bulutlu 16° Antalya Kısmen Güneşli 18° Trabzon Kısmen Güneşli 20° Bursa Kısmen Güneşli 14° Adana Yağmurlu 18° Diyarbakır Yağmurlu 15° Gaziantep Parçalı Bulutlu 10° Ağrı Güneşli 7°

SEL VE SU BASKINLARINA DİKKAT

Hava sıcaklığının, mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Batı Akdeniz ile Afyonkarahisar, Mersin, Adana çevreleri ile Hatay'ın kıyı kesimlerinde kuvvetli olması beklendiğinden oluşabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar vb) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.

Rüzgarın da Akdeniz'in iç kesimleri İç Anadolu'nun doğusu ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden oluşabilecek olumsuzluklara karşı uyarıda bulunuldu.