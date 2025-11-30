Yolsuzlukla yargılanan İsrail Başbakanı Netanyahu af talebinde bulundu

İsrail tarihinde görevdeyken yargılanan ilk Başbakan olarak tarihe geçen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'a resmi af talebinde bulundu.

İsrail Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nden yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanlığı Ofisi, bunun önemli sonuçlar doğuran olağanüstü bir talep olduğunun farkındadır. İlgili tüm görüşleri aldıktan sonra, Cumhurbaşkanı talebi sorumlu ve samimi bir şekilde değerlendirecektir." denildi.

Başbakanlık Ofisi'nden konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

TRUMP HERZOG'A MEKTUP YAZMIŞTI

ABD Başkanı Donald Trump da iki hafta önce İsrail Cumburbaşkanı Isaac Herzog'a gönderdiği mektupta, yolsuzluktan yargılanan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu affetmesini istemişti.

Trump mektubunda, İsrail yargısının bağımsızlığına saygı duyduğunu belirtirken Netanyahu hakkındaki davaların "siyasi ve haksız olduğunu" ileri sürmüştü. Mektubunda Trump, Herzog'dan Netanyahu'yu affetmesini istemişti.

Herzog'un Trump'a büyük saygı duyduğu belirtilen açıklamada, bir kişinin affını istemek için Cumhurbaşkanlığına resmi talepte bulunması gerektiği vurgulanmıştı.