        Yolsuzlukla yargılanan İsrail Başbakanı Netanyahu af talebinde bulundu | Dış Haberler

        Yolsuzlukla yargılanan İsrail Başbakanı Netanyahu af talebinde bulundu

        Yıllardır hakkındaki yolsuzluk davaları süren ve suçlamaları reddeden İsrail Başbakanı Netanyahu, Cumhurbaşkanı Herzog'a resmi af talebinde bulundu.

        Giriş: 30.11.2025 - 13:46 Güncelleme: 30.11.2025 - 13:46
        İsrail tarihinde görevdeyken yargılanan ilk Başbakan olarak tarihe geçen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'a resmi af talebinde bulundu.

        İsrail Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nden yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanlığı Ofisi, bunun önemli sonuçlar doğuran olağanüstü bir talep olduğunun farkındadır. İlgili tüm görüşleri aldıktan sonra, Cumhurbaşkanı talebi sorumlu ve samimi bir şekilde değerlendirecektir." denildi.

        Başbakanlık Ofisi'nden konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

        TRUMP HERZOG'A MEKTUP YAZMIŞTI

        ABD Başkanı Donald Trump da iki hafta önce İsrail Cumburbaşkanı Isaac Herzog'a gönderdiği mektupta, yolsuzluktan yargılanan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu affetmesini istemişti.

        Trump mektubunda, İsrail yargısının bağımsızlığına saygı duyduğunu belirtirken Netanyahu hakkındaki davaların "siyasi ve haksız olduğunu" ileri sürmüştü. Mektubunda Trump, Herzog'dan Netanyahu'yu affetmesini istemişti.

        Herzog'un Trump'a büyük saygı duyduğu belirtilen açıklamada, bir kişinin affını istemek için Cumhurbaşkanlığına resmi talepte bulunması gerektiği vurgulanmıştı.

        Trump, geçen ay İsrail Meclisinde yaptığı konuşmada, Herzog'a dönerek Netanyahu'yu affetmesini istemişti. Herzog ise Trump'ın Meclisteki konuşmasında bu talebe sessiz kalmayı tercih etmişti.

        Netanyahu'nun yolsuzluk davaları

        Dönemin İsrail Başsavcısı Avichai Mandelblit, 21 Kasım 2019'da Netanyahu hakkında 3 ayrı yolsuzluk dosyasında, "rüşvet, emanete ihanet ve kişisel amaçlar için görevi kötüye kullanma" suçlamalarıyla dava açılmasını talep etmişti.

        Görevdeyken yargılanan "ilk İsrail Başbakanı" olarak tarihe geçen Netanyahu'nun ilk duruşması 24 Mayıs 2020'de Kudüs Bölge Mahkemesi'nde görülmüştü. Netanyahu, ifade vermek üzere ilk kez 10 Aralık 2024'te Tel Aviv Bölge Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkmıştı.

        Başbakan Netanyahu, "1000", "2000" ve "4000" dosya adıyla bilinen 3 ayrı yolsuzluk dosyası kapsamında "rüşvet, dolandırıcılık ve görevi kötüye kullanma" suçlamalarıyla yargılanıyor.

