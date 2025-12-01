ABD Başkanı Trump'ın medya savaşı büyüyor

Beyaz Saray, "yanıltıcı ve taraflı" olduğunu iddia ettiği medya kuruluşları ile gazetecilerin isimlerini yayımladığı yeni bir internet sayfasını erişime açtı.

Beyaz Saray'ın internet sitesine "Yanıltıcı. Taraflı. Teşhir edildi." başlığının yer aldığı yeni sayfa eklendi.

"HAFTANIN MEDYA SUÇLULARI"

Yeni sayfada, CBS News, The Independent ve The Boston Globe "haftanın medya suçluları" olarak adlandırıldı. Bu medya kuruluşlarının ABD Başkanı Donald Trump'ın sözlerini "yanlış aktardığı ve abarttığı" öne sürüldü.

Söz konusu medya kuruluşlarının, Trump'ın "askerlere yasa dışı emirler verdiği" yönünde sahte haberler yaptığı, Başkan'ın tüm emirlerinin "yasal" olduğu iddia edildi.

The Washington Post, CBS News, CNN ve MSNBC medya kuruluşları ise "Suçlu Utanç Listesi"nde sergilendi. Kurumlar, "yanlış ve yanıltıcı haber yapmak"la suçlandı.

Öte yandan çok sayıda basın kuruluşu ve gazeteci, "taraflı haber" ve "yalan haber" gibi kategoriler içerisinde listelendi.

Ayrıca "Tekrar Tekrar Suç İşleyen" kategorisinde The Washington Post, CNN, CBS News, Axios ve New York Times gibi çok sayıda medya kuruluşunun ismi yer aldı.