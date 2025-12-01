Habertürk
        Haberler Dünya ABD Başkanı Trump'ın medya savaşı büyüyor | Dış Haberler

        ABD Başkanı Trump'ın medya savaşı büyüyor

        Beyaz Saray'ın resmi internet sitesine yeni eklenen sayfada "yanıltıcı ve taraflı" olduğunu iddia ettiği medya kuruluşları ile gazetecilerin isimleri paylaşıldı. Buna göre ABD'nin köklü medya kuruluşları The Washington Post, CBS News, CNN ve MSNBC "Suçlu Utanç Listesi"nde sergilendi

        Giriş: 01.12.2025 - 07:52 Güncelleme: 01.12.2025 - 07:52
        Trump'ın medya savaşı büyüyor
        Beyaz Saray, "yanıltıcı ve taraflı" olduğunu iddia ettiği medya kuruluşları ile gazetecilerin isimlerini yayımladığı yeni bir internet sayfasını erişime açtı.

        Beyaz Saray'ın internet sitesine "Yanıltıcı. Taraflı. Teşhir edildi." başlığının yer aldığı yeni sayfa eklendi.

        "HAFTANIN MEDYA SUÇLULARI"

        Yeni sayfada, CBS News, The Independent ve The Boston Globe "haftanın medya suçluları" olarak adlandırıldı. Bu medya kuruluşlarının ABD Başkanı Donald Trump'ın sözlerini "yanlış aktardığı ve abarttığı" öne sürüldü.

        Söz konusu medya kuruluşlarının, Trump'ın "askerlere yasa dışı emirler verdiği" yönünde sahte haberler yaptığı, Başkan'ın tüm emirlerinin "yasal" olduğu iddia edildi.

        The Washington Post, CBS News, CNN ve MSNBC medya kuruluşları ise "Suçlu Utanç Listesi"nde sergilendi. Kurumlar, "yanlış ve yanıltıcı haber yapmak"la suçlandı.

        Öte yandan çok sayıda basın kuruluşu ve gazeteci, "taraflı haber" ve "yalan haber" gibi kategoriler içerisinde listelendi.

        Ayrıca "Tekrar Tekrar Suç İşleyen" kategorisinde The Washington Post, CNN, CBS News, Axios ve New York Times gibi çok sayıda medya kuruluşunun ismi yer aldı.

