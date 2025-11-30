Fatih Karagümrük - Beşiktaş: 0-2 (MAÇ SONUCU) Beşiktaş, Süper Lig'in 14. haftasında konuk olduğu Fatih Karagümrük'ü 2-0 mağlup ederek son 5 maçta 2. galibiyetini elde etti. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadelede siyah-beyazlılara üç puanı getiren golleri Jota Silva ve El Bilal Toure kaydetti. Kartal, 58. dakikada Cengiz Ünder'le bir de penaltı atışından yararlanamadı.

Giriş: 30.11.2025 - 18:51 Güncelleme: 30.11.2025 - 22:05

