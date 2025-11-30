Habertürk
        Fatih Karagümrük - Beşiktaş: 0-2 (MAÇ SONUCU)

        Fatih Karagümrük - Beşiktaş: 0-2 (MAÇ SONUCU)

        Beşiktaş, Süper Lig'in 14. haftasında konuk olduğu Fatih Karagümrük'ü 2-0 mağlup ederek son 5 maçta 2. galibiyetini elde etti. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadelede siyah-beyazlılara üç puanı getiren golleri Jota Silva ve El Bilal Toure kaydetti. Kartal, 58. dakikada Cengiz Ünder'le bir de penaltı atışından yararlanamadı.

        Giriş: 30.11.2025 - 18:51 Güncelleme: 30.11.2025 - 22:05
        Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda lig sonuncusu Fatih Karagümrük'e konuk olan Beşiktaş, rakibini 2-0'lık skorla devirdi.

        Siyah-beyazlılara galibiyeti getiren golleri 41. dakikada Jota Silva ve 71. dakikada El Bilal Toure kaydetti.

        CENGİZ PENALTI KAÇIRDI

        Beşiktaş, mücadelenin 58. dakikasında VAR incelemesinin ardından elle oynama gerekçesiyle penaltı kazandı. Beyaz noktada topun başına geçen Cengiz Ünder, vuruşunda kaleci Grbic'i geçemedi.

        Beşiktaş bu sonuçla ligde son 5 maçta 2'nci galibiyetini alırken, puanını 24'e çıkardı ve maç fazlasıyla 5. sıraya tırmandı.

        İki maç sonra mağlup olan son sıradaki Fatih Karagümrük ise 8 puanda kaldı.

        MAÇTAN DAKİKALAR (İlk yarı)

        8. dakikada soldan Orkun Kökçü'nün kullandığı kornerde önde direkte iyi yükselen Jota Silva'nın yaptığı kafa vuruşunda kaleci Grbic, topu çizgi üzerinden çıkardı.

        34. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazdan Cerny'nin sert şutunda kaleci Grbic, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

        41. dakikada Beşiktaş 1-0 öne geçti. Paslaşılarak kullanılan kornerin ardından Cerny, topu ceza sahasının sol çaprazındaki Jota Silva'ya gönderdi. Bu oyuncu, meşin yuvarlağı kontrol ettikten sonra çaprazdan yaptığı vuruşta topu kaleci Grbic'in sağından ağlarla buluşturdu.

