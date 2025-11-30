Habertürk
Habertürk
        Papa'dan İsrail'e Gazze tepkisi!

        Papa'dan İsrail'e Gazze tepkisi!

        Papa 14. Leo: "(İki devletli çözüm) Şu anda İsrail'in bu çözümü kabul etmediğini biliyoruz. Bunu, devam eden çatışmayı durdurabilecek tek çözüm olarak görüyoruz"

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.11.2025 - 19:33 Güncelleme: 30.11.2025 - 19:33
        Papa'dan İsrail'e Gazze tepkisi!
        Türkiye'deki ziyaretinin ardından Lübnan'ın başkenti Beyrut'a giden Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, burada yaptığı konuşmada, İsrail'e tepki gösterdi. İki devletli çözümün altını çizen Papa 14. Leo, "Şu anda İsrail’in bu çözümü kabul etmediğini biliyoruz. Bunu, devam eden çatışmayı durdurabilecek tek çözüm olarak görüyoruz" ifadelerini kullandı.

        PAPA 14. LEO LÜBNAN'DA

        Papa 14. Leo, Türkiye'nin ardından gittiği başkent Beyrut'ta Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, Meclis Başkanı Nebih Berri, Başbakan Nevvaf Selam ve askeri yetkililer tarafından törenle karşılandı.

        Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo'nun gün içinde Beyrut'un doğusundaki Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda, Cumhurbaşkanı Avn, Meclis Başkanı Berri, Başbakan Selam ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle görüşmesi planlanıyor.

        Papa 14. Leo, 3 gün sürecek ziyaretinde Beyrut ve çevresinde dini tören ve toplantılara katılacak.

