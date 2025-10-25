Fenerbahçe Kulübü Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda kongre üyeleri, mevcut başkan Sadettin Saran ve yönetim kuruluna istedikleri yetkileri verdi.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda gerçekleştirilen genel kurulda, olağanüstü seçimli genel kurulda reddedilen maddeler bu kez detaylı şekilde üyelere aktarıldı.

Yapılan konuşmaların ardından söz konusu maddeler hakkında tek tek görüşülerek ayrı ayrı oylama gerçekleştirildi. Üyeler söz konusu maddeleri oy çokluğuyla kabul etti.

Eski başkan Ali Koç yönetiminde yer alan ve kongreye katılan yöneticiler de maddelerin tamamına evet oyu verdi.

Olağanüstü genel kurulda oya sunulan ve kabul edilen maddeler şunlar:

4. Madde - Kulübün amacı doğrultusunda kullanılmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarından ve/veya üçüncü kişilerden taşınmaz edinilmesi (kiralama, satın alma, tahsis, intifa ve irtifak hakkı) hususunda yönetim kuruluna görev süresinin sonuna kadar yetki verilmesi.

5. Madde - Kulübün amacı ve menfaatleri doğrultusunda İstanbul ili Ataşehir ilçesi Kayışdağı mahallesi 1845 ada 18 parsel numaralı taşınmaz ile İstanbul ili Ataşehir ilçesi Küçükbakkalköy mahallesi 3343 ada 12 parsel numaralı taşınmaza ilişkin Emlak Konut GYO AŞ ile yapılan/yapılacak gelir paylaşımı, taahhüt ve benzeri usullere dayalı satış dahil olmak üzere her türlü işlemin yapılması hususunda yönetim kurulunun görev süresinin sonuna kadar yetki verilmesi.

REKLAM 6. Madde - Kulübün mülkiyetinde bulunan veya kullanma hakkına sahip olduğu taşınmazların üçüncü kişilere kısa veya uzun süreli kiraya verilmesi, irtifak ve intifa hakkı tesisi, tahsisi, bu taşınmazlarla ilgili işletme ve ortaklık sözleşmesi yapılması, bu taşınmaz malların üzerinde ayni veya şahsi haklar ve yükümlülüklerin tesisi ve ilgili mevzuatın izin verdiği diğer konularda yönetim kuruluna görev süresinin sonuna kadar yetki verilmesi. 7. Madde - Kulübün mülkiyetinde bulunan veya kullanma hakkına sahip olduğu taşınmazların üzerinde yatırım ve tesisler, plan, proje, tadilat dahil olmak üzere her türlü işlemin yapılması/yaptırılması hususunda yönetim kuruluna görev süresinin sonuna kadar yetki verilmesi. 8. Madde - Yurt içi ve yurt dışında ticari işletme, şirket, kooperatif, dernek, vakıflar kurmak veya kurulmuş ticari işletme, şirket, kooperatif, dernek, vakıflara katılmak ve bunlardan ayrılmak, pay almak ve devretmek, kulübün kurduğu veya ortağı olduğu şirketlere ait hisselerin, yasaların öngördüğü şekil ve şartlar dahilinde halka arz veya diğer bir surette değerlendirilmesi, gerektiğinde sermaye artışına gidilmesi, hisselerinin devri ve/veya geri alınması, şirketlerin türünün değiştirilmesi, tasfiyesi gibi konularda yönetim kuruluna görev süresinin sonuna kadar yetki verilmesi.

Genel kurula, 2 bin 124 üye katıldı. Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili Murat Salar: Türkiye genelinde 551 bin metre kare gayrimenkul bulunmaktadır. Değerlendirme sonucunda çıkan rakamlar tabloda yansıtılmıştır. BORÇ AÇIKLANDI Fenerbahçe Kulübü, gerçekleştirilen olağanüstü genel kurul öncesinde finansal tabloları paylaşırken, kulübün borcunun 28 milyar 710 milyon lira olduğunu duyurdu. Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, kulübün kısa vadeli yükümlülüklerinin 18 milyar 939 milyon 53 bin lira, uzun vadeli yükümlülüklerinin ise 9 milyar 770 milyon 957 bin lira olduğu belirtildi. Açıklanan raporda, 21 Eylül 2025 tarihi itibarıyla Fenerbahçe'nin borcunun 28 milyar 710 milyon lira olduğu ifade edildi. SARAN ÜYELERE TEŞEKKÜR ETTİ Fenerbahçe Kulübünde gerçekleştirilen olağanüstü genel kurul toplantısında başkan Sadettin Saran, oya sunulan maddeleri kabul eden üyelere teşekkür etti. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda yapılan kongrede üyeler, kendilerinin oylarına sunulan maddeleri kabul etti. Oylamaların tamamlanmasının ardından kulüp başkanı Sadettin Saran, üyelere hitap etti. Kulüp için çok önemli kararlara imza atıldığını vurgulayan Saran, üyelere desteklerinden dolayı teşekkür etti. Mazbatayı bir ay önce aldıklarının altını çizen Sadettin Saran, "Gelir gider dengemizden tesis altyapımıza dek her konuyu detaylı biçimde ele aldık. Hem mali hem idari yapıda sürdürülebilirliği sağlamak, kaynaklarımızı verimli kullanmak için çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Futbol A takımına değinen Saran, "Fenerbahçe'nin yeniden zirveye çıkması, kadro kalitesiyle değil doğru planlamayla mümkün olacaktır. Teknik ekibimizle sürekli temas halindeyiz. Sezonun geri kalanına ilişkin planlamayı yapmak için düzenli toplantılar düzenliyoruz. Güçlü kadromuz var ama sahaya yansıması için bazı eksik alanların hızla düzeltilmesi gerekiyor. Şampiyonluk sadece transferlerle değil doğru analiz ve planlamayla kazanılır. Hedefimiz kısa vadede mevcut kadronun performansını en üste çıkarmak, devre arasında da doğru hamleleri yapmaktır." açıklamasında bulundu. "BU MÜCADELEYİ SİZLERLE KAZANACAĞIMI ÇOK İYİ BİLİYORUM" Teknik direktör Domenico Tedesco ve futbolculara sahip çıkılması gerektiğini dile getiren Sadettin Saran, takımın eksiklerini gördüklerini ifade etti. Taraftarlara seslenen Saran, şöyle konuştu: "Taraftarımızdan ricam şu, en iyi hoca bizim hocamız, en iyi oyuncu bizim oyuncumuz anlayışını benimseyelim. Biz şampiyonluk mücadelesi veriyoruz. Şampiyon olacak takım da bugün sahada gördüğümüz oyuncuların ta kendisidir. Bizim amacımız, onların potansiyelini ortaya çıkarmaktır. Bunu başardığımızda da zirveye çıkacağız. Bu forma inananların üzerinde çok daha yukarıya çıkacak. Bizim sorumluluğumuz sadece sahadaki 90 dakikayı değil Fenerbahçe'nin tüm yapısını güçlendirmektir. Bunun için bugün sayenizde geleceğe yönelik çok önemli adımlar attık. Başta hasretini çektiğimiz futbol olmak üzere yarıştığımız her alanda zirveye çıkma hedefinde olan bir yönetim anlayışıyla görevde olacağız."