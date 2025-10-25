Trabzonspor: 2 - Eyüpspor: 0 | MAÇ SONUCU

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Trabzonspor ile Eyüpspor karşı karşıya geldi. Bordo-mavililer, sahasında oynanan mücadeleden 2-0 galip ayrıldı.

Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri; 12. dakika Felipe Augusto ve 51. dakikada Christ Oulai attı.

Bu sonuçla birlikte Bordo-mavililer, ligde üst üste 4. maçını da kazanarak puanını 23'e yükseltti. Eyüpspor ise 8 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Trabzonspor, Galatasaray'a konuk olacak. Eyüpspor ise Antalyaspor'u sahasında ağırlayacak.

5. dakikada Zubkov'un sağ taraftan uzun pasında savunmanın arkasında topla buluşan Onuachu, bir anda kaleci Felipe ile karşı karşıya kaldı. Bu futbolcunun yakın mesafeden şutunda, Felipe tehlikeyi önledi.

Eyüpsporlu futbolcu Luccas Claro talihsiz bir sakatlık yaşadı. Paul Onuachu ile girdiği ikili mücadele sonrası yerde kalan Claro, oyuna devam edemedi ve sedyeyle sahayı terk etti. Hastaneye kaldırılan Claro’nun ayak bileğinden ciddi şekilde sakatlandığı bildirildi.

12. dakikada savunmadan topla çıkmaya çalışan konuk takımda Robin Yalçın'ın hatalı pasında Folcarelli, meşin yuvarlağı Augusto'nun önüne bıraktı. Bu futbolcunun ceza alanı çizgisi önünden vuruşunda, kaleci Felipe'nin müdahalesine rağmen top filelerle buluştu: 1-0

19. dakikada Serdar Gürler'in pasında ceza alanı sağ çaprazında Legowski'nin şutunda, top az farkla üsten auta gitti.

32. dakikada konuk takımda Claro'nun sakatlanmasının ardından Umut Meraş oyuna dahil oldu. Mustafa Eskihellaç'ın soldan ortasında Onuachu'dan önce yatarak topu ayağıyla kornere çelen Claro, yerde kaldı. Claro'nun yaşadığı ağır sakatlık karşısında iki takım oyuncuları da büyük üzüntü yaşadı. Futbolcuya ilk müdahale saha içinde yapıldı. Yaşadığı ağır sakatlık nedeniyle oyuna devam edemeyen Claro, ardından sedye ile saha kenarına getirildi. Tribündeki taraftarlar da alkışlarla oyuncuya destek vermeye çalışırken, Claro daha sonra kontrol ve tedavisi için ambulansla hastaneye götürüldü.

40. dakikada Onana, art arda iki mutlak gol pozisyonunu çıkardı. Halil Akbunar'ın pasında kaleci Onana ile karşı karşıya kalan Yalçın Kayan'ın şutunda Onana tehlikeyi uzaklaştırdı. Daha sonra Thiam'ın soldan ortasında yakın mesafeden Kerem Demirbay'ın vuruşunda, Onana bir kez daha yatarak topu çeldi.

Karşılaşmanın ilk yarısı Trabzonspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.