Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları Kapanış Programı"nda konuştu. Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları şöyle:

"17 kat yerin altındayız. Belediye başkanlığı dönemimde burayı inşa ettim. Millete hizmet yolunda gecesini gündüzüne katan, milletin çizdiği rotadan ayrılmayan sizler gibi yol arkadaşlarını şahsıma nasip ettiği için Rabbime sonsuz hamdü senalar olsun.

Yoğun ve titiz saha çalışmasının nihai değerlendirme toplantısı olarak gördüğüm, Türkiye Yüzyılı Buluşmaları Kapanış Programı'nın hayırlara vesile olmasını diliyorum. 49 gün gibi kısa sürede 81 ilin tamamında 973 ilçemizde Türkiye Yüzyılı çalışmalarını tertipleyen yol arkadaşlarımı kutluyorum.

REKLAM

Ana muhalefet partisi ülkemizi yabancılara şikayet ederken, biz 81 ilimizde gerçekleştirdiğimiz buluşmalarda milletimizle kucaklaştık. Esnafından çiftçisine, iş insanından akademisyenine yüzbinlerce vatandaşımızla bir araya geldik. Milletimiz için yaptığımız çalışmaları ve ortak gelecek vizyonumuzu çok net bir şekilde ortaya koyduk. Eser ve hizmet notunu daima milletin verdiği bir hareket olarak toplumun tüm kesimlerinin nabzını tuttuk.

YOL HARİTAMIZA SON ŞEKLİNİ VERİYORUZ CHP'li belediyelerle işimiz zor. Şikayet listemiz uzun. CHP'li belediyelerin alameti farikası olan yolda kalan otobüslerden akmayan musluklara, toplanmayan çöplerden yolsuzluk iddialarına kadar birçok sorun bize iletildi. Son 2 seçimde el değiştiren yerel yönetimlerdeki dertlerin kabarıklığı bizim açımızdan da ibretlikti. Geri dönüşler ve sizlerden gelen verilerle önümüzdeki döneme ilişkin yol haritamıza son şeklini veriyoruz. AK Parti yolunu da yönünü de güzergahını da milletin belirlediği partidir. AK Parti'ye cesaret veren milletimizin çelikten iradesidir, duasıdır, desteğidir. Elde ettiğimiz her başarıda gözü yaşlı anaların duası vardır, yetim ve öksüzlerin payı vardır. 2053'ü, 2071'i hedefleyenler işte bu salondadır. Burası şahsi istikbal peşinde koşanların değil, canını dişine takanların yuvasıdır. Memlekete nasıl daha fazla katkı yapabilirim, Türkiye'nin geleceğini nasıl inşa edebilirim diyenler bu çatının altındadır. Bugüne kadar ne yaptıysak halk için yaptık. Milletin rotasından başka merciler edinenler bu hareketin içinde yaşama şansı bulamadı. Kalbinde, ruhunda, zihninde milletin rehberliği konusunda en küçük tereddüt yaşayanlar bu harekete ayak uyduramadılar.

AK Parti Türkiye'de kurumsal teşkilatlanmayı adeta icat eden partidir. Bizim en büyük gücümüz teşkilatlarımızdır. Yorgunluk, bıkkınlık ve yıpranmayı göremezsiniz. İlk günkü kadar heyecanlıyız. Birlik içinde, beraberlik içinde kendimizi daima yenileyerek bünyemizi güçlendirerek, varsa hatamız, eksiğimiz, yanlışımız bunları gidererek; durmak yok yola devam diyoruz. Millete hizmette dargınlık, küskünlük, kırılma yoktur. Bu davaya hizmette ümitsizliğe kapılmaya yer yoktur. Biz 24 sene önce yola çıkarken, bu yolun uzun olduğunu, meşakkatli olduğunu biliyorduk. Ama buna rağmen millete hizmette geri durmadık. Bize inanan, güvenen milletimize mahcup olmamak için ne gerekiyorsa yapacağız dedik; yaptık ve yapıyoruz. Partisi ve ülkesi için çalışan siz değerli kardeşlerimizle milletimizin emrinde olmayı sürdüreceğiz. 500 BİN SOSYAL KONUT PROJESİ Dün bir müjdeyi daha paylaştık. Başakşehir'de yüzyılın konut projesi tanımını gerçekleştirdik. 500 bin sosyal konut seferberliğini başlatmanın gururunu yaşadık. 100 binini İstanbul'da inşa edeceğiz. İstanbul'da 15 bin kiralık konut projesini hayata geçireceğiz.

"TÜRKİYE KÜRESEL GÜCE DÖNÜŞÜYOR" 2. Dünya Savaşı'ndan sonra galipler eliyle kurulan sistemin kökünden sarsıldığı sancılı dönemden geçiyoruz. Sıcak savaşlar ve çatışmalar dünyanın pek çok bölgesini etkiliyor. İstikrarsızlık dalgasının yayıldığı bu dönemde hem içeride hem de sınırlarımız ötesinde yaptığımız hamlelerle Türkiye'yi bu tehlikelerden uzak tutmayı başlardık. Bütün iddia, tez ve öngörülerinde duvara tosladılar. Sonuçta haklı çıkan biz olduk. Türkiye dış politikasıyla, demokrasisiyle, savunma sanayiyle, ekonomisiyle içeri ve dışarıda attığı adımlarla artık küresel bir güce dönüşüyor. Hiçbir yerde Türkiyesiz bir denklem kurulamıyor. Artık bölgesinde ve dünyada sözüne itibar edilen, çevresine huzur ve istikrar ihraç eden bir Türkiye var. Barışın, kardeşliğin, kalkınmanın egemen olduğu Türkiye Yüzyılı vizyonumuzu kuvveden fiile çıkarma yolunda tarihi bir eşikteyiz. AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak bu vizyona yoğunlaştırdık. Karşılaştığımız direnç süreyi uzatır ama hayata geçmesini engelleyemez.