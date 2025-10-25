Habertürk
        Satış vaadiyle 3 kişiden 10 milyon TL aldı... O emlakçı tutuklandı | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        Satış vaadiyle 3 kişiden 10 milyon TL aldı... O emlakçı tutuklandı!

        Diyarbakır'da, emlakçılık yapan 30 yaşındaki Ayrım Akar, 3 kişiyi yaklaşık 10 milyon TL dolandırdığı iddiasıyla tutuklandı.

        Giriş: 25.10.2025 - 14:28 Güncelleme: 25.10.2025 - 14:28
        Satış vaadiyle 3 kişiden 10 milyon TL aldı... O emlakçı tutuklandı!
        Diyarbakır'da, Emlakçı Ayrım Akar, 21 Ekim’de bir müşterisinden daire karşılığı 7 milyon TL, 2 ayrı müşterisinden de arsa ve gayrimenkul satışı vaadiyle yaklaşık 3 milyon TL aldı.

        PARALARLA ORTADAN KAYBOLDU

        DHA'daki habere göre satış için Tapu ve Kadastro Müdürlüğü’nden tapu harcını da yatırarak tarih alan Akar, randevu tarihinde aldığı paralarla ortadan kayboldu.

        CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

        Şikayet üzerine gözaltına alınan Akar, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        #Diyarbakır
        #Son dakika haberler
