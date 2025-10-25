Sürrealist ressam Salvador Dali'ye ait kayıp tablo, İngiltere'nin Cambridge kentinde düzenlenen bir ev eşyası satışında 150 sterline (8 bin 400 TL) satın alındıktan iki yıl sonra, 45 bin 700 sterline (yaklaşık 2 milyon 550 bin TL) alıcı buldu.

Eser, yerel bir antika ve sanat satıcısı tarafından tesadüfen bulunmuştu. Satıcı, Londra'daki bir garaj satışında tablonun sağ alt köşesinde Dali'nin imzasını, arka kısmında ise Sotheby's etiketlerini fark etti. Başta sahte olabileceğini düşünse de 'anlık bir kararla' teklif vererek tabloyu 150 sterline satın aldı.

Cheffins Müzayede Evi tarafından doğrulanan tablo, Dali'nin 1966 yılında Binbir Gece Masalları temasıyla oluşturmayı planladığı 500 eserden biri olan 'Yaşlı Sultan' (Vecchio Sultano) illüstrasyonu olarak tanımlandı.

Cheffins direktörü Brett Tryner, tabloya olan ilgiyi 'inanılmaz' olarak nitelendirerek "Bu herkesin zevkine hitap eden bir parça değil, tam anlamıyla 'ya sev ya nefret et' tarzında bir iş. Ama bazı insanlar onu çok seviyor sanatın doğası bu" dedi.

Tablonun kimliği açıklanmayan satıcısı, eserin orijinalliğini doğrulatmak ve geçmişini araştırmak için 4 bin sterlinden fazla harcama yaptığını belirtti.