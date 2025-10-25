İsviçre'de üniversitede müzik eğitimi alan, Mersin Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğrencisi Laçin Akyol (18), kayak yaparken ayağı kırılınca ailesinin yanına döndü.

Akyol, 25 Ocak'ta Adnan Menderes Bulvarı'nda yolun karşısına geçerken İbrahim Halil Çabalar'ın (27) otomobilinin çarpmasıyla yaralandı.

DHA'daki habere göre Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Akyol'un 6 Şubat akşamı beyin ölümü gerçekleşti.

Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB) sanatçıları Mahmut ve Övül Akyol çifti, kızlarının organlarını bağışlama kararı aldı. Laçin Akyol'un karaciğeri Malatya'da, böbreklerinden biri Kayseri ve diğeri de Mersin'de organ bekleyen hastalara nakledildi.

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ve MDOB'un birçok konserinde sahneye çıkan, 2015'te 'Uluslararası Grumiaux Genç Kemancılar Yarışması'nda 3'üncü olan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da başarılarından dolayı hediye keman gönderdiği Laçin Akyol, Mersin Kültür Merkezi'nde düzenlenen törenin ardından toprağa verildi.

Gözaltına alınıp, tutuklanan sürücü İbrahim Halil Çabalar hakkında Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın ardından hazırlanan iddianameyle dava açıldı. Tutuklu sanık İbrahim Halil Çabalar'ın 'Bilinçli taksirle öldürme' suçundan 9 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

LAÇİN KUSURSUZ BULUNDU

İddianamede; Çabalar'ın, 'Görevli bir kişi veya ışıklı trafik işareti bulunmayan ancak trafik işareti veya levhalarıyla belirlenmiş yaya veya okul geçitlerine yaklaşırken yavaşlamamak, varsa buralardan geçen veya geçmek üzere bulunan yayalara durarak ilk geçit hakkını vermemek' maddesini ihlal ettiğine yer verildi. Ayrıca Laçin Akyol'un kusurunun olmadığı belirtildi.

GENÇ KIZI 33 METRE SAVURMUŞ

Kazayla ilgili 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasında bölgede keşif yapılması kararı verildi. Karar üzerine hakim ve atanan trafik bilirkişisi tarafından 3 ve 4 Ekim tarihlerinde kaza yerinde keşif yapıldı. 3 Ekim’de sabah saatlerinde yapılan keşifte, azami hız limitinin saatte 60 kilometre hız olduğu bölgede kazanın yatay ve dikey trafik işaretleri ile belirlenmiş yaya geçidi üzerinde meydana geldiği ve güzergahın gidiş yönüne göre düz, görüşün açık olduğu vurgulandı. 4 Ekim'de akşam saatlerinde yapılan incelemede ise bölgede aydınlatmanın yeterli olduğu kaydedildi. Raporda, Laçin’i 33 metre savuran otomobilin 30 metre sonra durabildiği aktarıldı.

HIZ SINIRINI YÜZDE 40 AŞTI

Raporun teknik değerlendirme kısmında ise “Kamera kayıtlarında aracın yaya geçidine yaklaşırken hızını yeterli derecede düşürmediği, selektörle uyarı yaptığı ancak frenlemenin çarpma anından hemen önce başladığı görülmektedir. Bu da sürücünün yaya geçidine gerekli dikkatle yaklaşmadığını ortaya koymaktadır. Sürücünün kullandığı yol kesiminde hız limitinin saatte 50-60 kilometre hız olduğu dikkate alındığında, tespit edilen yaklaşık 73 hız, mevzuatta öngörülen hız sınırını yüzde 20-40 oranında aştığını göstermektedir" denildi.