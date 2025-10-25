Habertürk
        İzmir Foça'da selde kaybolan Bülent Kaptanoğlu'nun cansız bedeni bulundu | SON DAKİKA HABERİ

        Cansız bedeni bulunmuştu... Kahreden an kamerada!

        İzmir Foça'daki sel felaketinde perşembe günü kaybolan 70 yaşındaki Bülent Kaptanoğlu'nun cansız bedeni üçüncü günde, Gediz Nehri'ndeki sazlık alanda bulundu. Kaptanoğlu'nun, mantar toplamak için Bucak mevkiine geldiği, kızıyla telefonda görüşüp yardım istediği sırada sel sularına kapıldığı öğrenilmişti. Kaptanoğlu'nun sel sularına kapıldığı anın görüntüsü ortaya çıktı

        Kaynak
        Habertürk TV
        Giriş: 25.10.2025 - 09:32 Güncelleme: 25.10.2025 - 15:16
        İzmir'in Foça ilçesinde, perşembe günü yaşanan sağanak sonrası sel sularına kapılan 70 yaşındaki Bülent Kaptanoğlu'nu arama çalışmaları başlatılmıştı.

        CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

        Yeni Foça Bucak mevkiinde AFAD, Jandarma Arama Kurtarma ve jandarma komandolar tarafından aralıksız sürdürülen çalışmalar neticesinde emekli bankacı olan Kaptanoğlu'nun cansız bedenine Gediz Nehri'ndeki sazlık alanda ulaşıldı. Kaptanoğlu'nun cesedi kıyıya çıkarılıp, Foça Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü.

        SELE KAPILDIĞI AN KAMERADA

        Kaptanoğlu'nun sel sularına kapıldığı anın görüntüsü ortaya çıktı.

        KIZINI ARAYIP YARDIM İSTEMİŞTİ

        Kaptanoğlu'nun, mantar toplamak için Bucak mevkiine geldiği, kızıyla telefonda görüşüp yardım istediği sırada sel sularına kapıldığı öğrenilmişti. İlçeye 12 saatte metrekareye 155.4 kilogram yağmur düştüğü açıklanmıştı.

        "VATANDAŞIMIZIN ZARARI KARŞILANACAK"

        AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan yaptığı açıklamada, "Arkadaşlarımızla, 700'ü aşkın personelimizle arama çalışmasında bulunduk. Maalesef cansız bedene ulaştık. Ailesi ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Perşembe günü ciddi bir yağış oldu ve metrekareye 155 kilogram yağış düştü.

        Personel sayımızı 700, araç sayımızı 300'e kadar yükselterek evlerdeki temizlik çalışmasını sürdürüyoruz. Zarar tespit çalışmamız da hane hane devam ediyor. Şu ana kadar 50 hanenin zarar tespiti yapıldı. İçişleri Bakanımızın oluruyla pazartesi günü bu zarar karşılanacak. Zararı olan vatandaşlarımızın pazartesi günü destek ödemeleri hesaplarında olacak" dedi.

        #İzmir
        #Son dakika haberler
