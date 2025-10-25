Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa İstanbul'da geceyi şimşekler aydınlattı! Vatan Caddesi'nde yol çöktü | SON DAKİKA HABERLERİ | Son dakika haberleri

        İstanbul'da geceyi şimşekler aydınlattı! Vatan Caddesi'nde yol çöktü!

        İstanbul'da, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından beklenen sağanak, gece saatlerinden sabaha kadar etkili oldu. Kentte şimşekler geceyi aydınlattı. Vatan Caddesi'nde yolda çökme meydana geldi. Şoförünün açılan çukura düşmemek için yaptığı manevra sonrası kontrolden çıkan taksi takla attı. Yaralanan taksi şoförü hastaneye kaldırıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.10.2025 - 08:08 Güncelleme: 25.10.2025 - 15:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        İstanbul'da geceyi şimşekler aydınlattı! Vatan Caddesi'nde yol çöktü!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Meteoroloji tarafından yapılan uyarının ardından İstanbul'da sağanak gece saatlerinde başladı. Sabahın ilk saatlerinde etkili olan yağış, İstanbullulara zor anlar yaşattı.

        VATAN CADDESİ'NDE 6 METREKARELİK GÖÇÜK

        Saat 05.30 sıralarında, Adnan Menderes Bulvarı Vatan Caddesi üzerinde, sağanak sonrası, bulvarın orta şeridinde yaklaşık 3 metre derinliğinde, 6 metrekare genişliğinde göçük oluştu.

        ÇUKURDAN KAÇARKEN TAKLA ATTI

        O dakikalarda seyir halinde ilerleyen A.Y. (62) yönetimindeki ticari taksi, şoförünün açılan çukura düşmemek için yaptığı manevra sonrası kontrolden çıkarak takla attı.

        REKLAM

        SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI

        Kaza sonrası taksi ters dönerken, kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ters dönen otomobilden ekiplerin yardımıyla çıkarılan sürücü A.Y., ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        YOLDA GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

        Ters dönen taksi ise çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırılırken, çökmenin meydana geldiği noktada güvenlik önlemi alındı.

        İSTİNAT DUVARI 3 ARACIN ÜZERİNE ÇÖKTÜ

        İstanbul Maltepe'de, saat 02.45 sıralarında Feyzullah Mahallesi Köroğlu Beyi Sokak'ta, 6 katlı bir binanın istinat duvarı, yağmurun etkisiyle çöktü.

        Duvarla birlikte kaldırım da park halindeki 3 otomobilin üzerine devrildi.

        OLAY ANI KAMERAYA YANSIDI

        İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve zabıta ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, zabıta ekipleri sokakta araç ve yaya trafiğini kontrollü olarak sağladı. Çökmenin ardından araçlarda büyük çapta hasar oluştu. Olay anı binaya ait güvenlik kamerasına yansıdı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

        BAKIRKÖY'DE ALT GEÇİDİ SU BASTI

        Öte yandan şiddetli yağış nedeniyle Bakırköy Yeşilköy Florya alt geçidi yağmur suları ile doldu. Bazı araçlar sudan geçemeyince yolunu değiştirdi. Bazı araçlar ise yolda güçlükle ilerledi. Araç sürücüleri hızlarını düşürerek alt geçitten geçerken İBB ekipleri de su biriken yolda çalışma başlattı.

        Yağmur sularının biriktiği bir nokta ise Eski Havalimanı Caddesiydi. Caddenin bazı bölümlerinde su birikintileri oluştu. Araç sürücüleri cadde üzerinde güçlükle ilerlerken bazı araç sürücüleri de suya girmemek için araçları ile yolda manevra yapmak zorunda kaldı.

        Yağışın ardından bazı cadde ve sokaklar su içinde kaldı. Pendik Olimpiyat Meydanı, Hasköy Sahil Yolu, Kağıthane Ayazağa Yolu'nda araçlar ilerlemekte zorluk yaşadı.

        BEŞİKTAŞ'TA TOPRAK KAYMASI

        Beşiktaş Ayazmaderesi Caddesi ise bir inşaatın yanındaki yaya merdivenlerinin olduğu yerde toprak kayması oldu. Merdivenlerin bir kısmı çökerek kullanılmaz hale geldi.

        12 kent için 'sarı' alarm! 6 bölgede sağanak!
        12 kent için 'sarı' alarm! 6 bölgede sağanak! Haberi Görüntüle
        ÖNERİLEN VİDEO
        #istanbul
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cansız bedeni bulunmuştu... Kahreden an kamerada!
        Cansız bedeni bulunmuştu... Kahreden an kamerada!
        Satış vaadiyle 3 kişiden 10 milyon TL aldı... O emlakçı tutuklandı!
        Satış vaadiyle 3 kişiden 10 milyon TL aldı... O emlakçı tutuklandı!
        Sektörden sosyal konut değerlendirmesi
        Sektörden sosyal konut değerlendirmesi
        Husumet motosiklet satışıyla başladı! Çatışma ve ölüm!
        Husumet motosiklet satışıyla başladı! Çatışma ve ölüm!
        Bisikletliler yine trafik kurbanı
        Bisikletliler yine trafik kurbanı
        Fenerbahçe'de kritik maddeler kabul edildi
        Fenerbahçe'de kritik maddeler kabul edildi
        150 sterline aldı, on binlerce sterline sattı!
        150 sterline aldı, on binlerce sterline sattı!
        Staj sigortası ile doğum borçlanması
        Staj sigortası ile doğum borçlanması
        Birleşik Krallık'ta Parkinson teşhisi krizi
        Birleşik Krallık'ta Parkinson teşhisi krizi
        Kahreden bilirkişi raporu... Hiç kusuru yokmuş!
        Kahreden bilirkişi raporu... Hiç kusuru yokmuş!
        Erhürman: Türkiye Ada'nın tamamının garantörüdür
        Erhürman: Türkiye Ada'nın tamamının garantörüdür
        Bir dilimde 3000 mg tuz var!
        Bir dilimde 3000 mg tuz var!
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Titanic filmini nasıl manifestlediler?
        Titanic filmini nasıl manifestlediler?
        İçinizdeki babaanneyi uyandırma zamanı
        İçinizdeki babaanneyi uyandırma zamanı
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Dilan'dan, Berna Laçin'e gönderme
        Dilan'dan, Berna Laçin'e gönderme