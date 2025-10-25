İstanbul'da geceyi şimşekler aydınlattı! Vatan Caddesi'nde yol çöktü!
İstanbul'da, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından beklenen sağanak, gece saatlerinden sabaha kadar etkili oldu. Kentte şimşekler geceyi aydınlattı. Vatan Caddesi'nde yolda çökme meydana geldi. Şoförünün açılan çukura düşmemek için yaptığı manevra sonrası kontrolden çıkan taksi takla attı. Yaralanan taksi şoförü hastaneye kaldırıldı
Meteoroloji tarafından yapılan uyarının ardından İstanbul'da sağanak gece saatlerinde başladı. Sabahın ilk saatlerinde etkili olan yağış, İstanbullulara zor anlar yaşattı.
VATAN CADDESİ'NDE 6 METREKARELİK GÖÇÜK
Saat 05.30 sıralarında, Adnan Menderes Bulvarı Vatan Caddesi üzerinde, sağanak sonrası, bulvarın orta şeridinde yaklaşık 3 metre derinliğinde, 6 metrekare genişliğinde göçük oluştu.
ÇUKURDAN KAÇARKEN TAKLA ATTI
O dakikalarda seyir halinde ilerleyen A.Y. (62) yönetimindeki ticari taksi, şoförünün açılan çukura düşmemek için yaptığı manevra sonrası kontrolden çıkarak takla attı.
SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI
Kaza sonrası taksi ters dönerken, kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ters dönen otomobilden ekiplerin yardımıyla çıkarılan sürücü A.Y., ambulansla hastaneye kaldırıldı.
YOLDA GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI
Ters dönen taksi ise çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırılırken, çökmenin meydana geldiği noktada güvenlik önlemi alındı.
İSTİNAT DUVARI 3 ARACIN ÜZERİNE ÇÖKTÜ
İstanbul Maltepe'de, saat 02.45 sıralarında Feyzullah Mahallesi Köroğlu Beyi Sokak'ta, 6 katlı bir binanın istinat duvarı, yağmurun etkisiyle çöktü.
Duvarla birlikte kaldırım da park halindeki 3 otomobilin üzerine devrildi.
OLAY ANI KAMERAYA YANSIDI
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve zabıta ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, zabıta ekipleri sokakta araç ve yaya trafiğini kontrollü olarak sağladı. Çökmenin ardından araçlarda büyük çapta hasar oluştu. Olay anı binaya ait güvenlik kamerasına yansıdı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
BAKIRKÖY'DE ALT GEÇİDİ SU BASTI
Öte yandan şiddetli yağış nedeniyle Bakırköy Yeşilköy Florya alt geçidi yağmur suları ile doldu. Bazı araçlar sudan geçemeyince yolunu değiştirdi. Bazı araçlar ise yolda güçlükle ilerledi. Araç sürücüleri hızlarını düşürerek alt geçitten geçerken İBB ekipleri de su biriken yolda çalışma başlattı.
Yağmur sularının biriktiği bir nokta ise Eski Havalimanı Caddesiydi. Caddenin bazı bölümlerinde su birikintileri oluştu. Araç sürücüleri cadde üzerinde güçlükle ilerlerken bazı araç sürücüleri de suya girmemek için araçları ile yolda manevra yapmak zorunda kaldı.
Yağışın ardından bazı cadde ve sokaklar su içinde kaldı. Pendik Olimpiyat Meydanı, Hasköy Sahil Yolu, Kağıthane Ayazağa Yolu'nda araçlar ilerlemekte zorluk yaşadı.
BEŞİKTAŞ'TA TOPRAK KAYMASI
Beşiktaş Ayazmaderesi Caddesi ise bir inşaatın yanındaki yaya merdivenlerinin olduğu yerde toprak kayması oldu. Merdivenlerin bir kısmı çökerek kullanılmaz hale geldi.