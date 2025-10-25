Habertürk
        Haberler Gündem Hava Durumu 12 kent için 'sarı' alarm! 6 bölgede sağanak | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        12 kent için 'sarı' alarm! 6 bölgede sağanak!

        Meteoroloji'den alınan bilgiye göre bugün, Güneydoğu Anadolu Bölgesi dışında yurt genelinde sağanak bekleniyor. Meteoroloji, Marmara'nın doğusu ve Batı Karadeniz'de 12 kent için 'sarı' alarm vererek kuvvetli yağış uyarısında bulundu. Sıcaklık, Marmara ve Batı Karadeniz'de 3 ila 5 derece azalıyor. İşte illerimizde hava durumu...

        Giriş: 25.10.2025 - 07:10 Güncelleme: 25.10.2025 - 14:03
        12 kent için 'sarı' alarm! 6 bölgede sağanak!
        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Kıyı Ege, Karadeniz (Trabzon ve Rize hariç), İç Anadolu ve Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Hatay kıyıları, Antalya, Adana, Osmaniye, Bingöl ve Elazığ çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunun yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        'SARI' ALARM VERİLEN 12 KENTİMİZ

        Yağışların; Marmara'nın doğusu ve Batı Karadeniz'de yerel kuvvetli olması bekleniyor. MGM tarafından 'sarı' alarm verilen ve yağış uyarısında bulunulan illerimiz şöyle: "İstanbul, Bursa, Kocaeli, Bolu, Kastamonu, Sakarya, Sinop, Zonguldak, Bartın, Yalova, Karabük ve Düzce."

        MARMARA'DA 3-5 DERECE SICAKLIK DÜŞÜYOR

        Hava sıcaklığının Marmara ve Batı Karadeniz'de 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Ege'de yer yer kuvvetli (30-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

        İLLERİMİZDE HAVA DURUMU

        Meteoroloji'den alınan bilgiye göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:

        ANKARA: 20, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

        İSTANBUL: 20, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor

        İZMİR: 26, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        BURSA: 20, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor

        KOCAELİ: 20, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor

        ÇANAKKALE: 23, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        KIRKLARELİ: 20, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        A.KARAHİSAR: 20, Parçalı ve çok bulutlu

        DENİZLİ: 25, Parçalı ve çok bulutlu

        MUĞLA: 22, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ADANA: 28, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ANTALYA: 25, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        HATAY: 24, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kıyı kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ISPARTA: 21, Parçalı ve çok bulutlu

        ESKİŞEHİR: 21, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

        KONYA: 24, Parçalı ve çok bulutlu

        SİVAS: 21, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

        BOLU: 18, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor

        ZONGULDAK: 20, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor

        SİNOP: 23, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor

        AMASYA: 25, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

        SAMSUN: 21, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

        TRABZON: 24, Parçalı ve çok bulutlu

        RİZE: 23, Parçalı ve çok bulutlu

        ERZURUM: 16, Parçalı ve çok bulutlu

        KARS: 17, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

        MALATYA: 21, Parçalı ve çok bulutlu

        VAN: 17, Parçalı ve çok bulutlu

        ŞANLIURFA: 27, Parçalı bulutlu

        DİYARBAKIR: 25, Parçalı bulutlu

        GAZİANTEP: 25, Parçalı bulutlu

        MARDİN: 24, Parçalı bulutlu

        SİİRT: 25, Parçalı bulutlu

        #hava durumu istanbul
