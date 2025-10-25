12 kent için 'sarı' alarm! 6 bölgede sağanak!
Meteoroloji'den alınan bilgiye göre bugün, Güneydoğu Anadolu Bölgesi dışında yurt genelinde sağanak bekleniyor. Meteoroloji, Marmara'nın doğusu ve Batı Karadeniz'de 12 kent için 'sarı' alarm vererek kuvvetli yağış uyarısında bulundu. Sıcaklık, Marmara ve Batı Karadeniz'de 3 ila 5 derece azalıyor. İşte illerimizde hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Kıyı Ege, Karadeniz (Trabzon ve Rize hariç), İç Anadolu ve Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Hatay kıyıları, Antalya, Adana, Osmaniye, Bingöl ve Elazığ çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunun yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
'SARI' ALARM VERİLEN 12 KENTİMİZ
Yağışların; Marmara'nın doğusu ve Batı Karadeniz'de yerel kuvvetli olması bekleniyor. MGM tarafından 'sarı' alarm verilen ve yağış uyarısında bulunulan illerimiz şöyle: "İstanbul, Bursa, Kocaeli, Bolu, Kastamonu, Sakarya, Sinop, Zonguldak, Bartın, Yalova, Karabük ve Düzce."
MARMARA'DA 3-5 DERECE SICAKLIK DÜŞÜYOR
Hava sıcaklığının Marmara ve Batı Karadeniz'de 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Ege'de yer yer kuvvetli (30-60 km/sa) esmesi bekleniyor.
İLLERİMİZDE HAVA DURUMU
Meteoroloji'den alınan bilgiye göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:
ANKARA: 20, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı
İSTANBUL: 20, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor
İZMİR: 26, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BURSA: 20, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor
KOCAELİ: 20, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor
ÇANAKKALE: 23, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ: 20, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
A.KARAHİSAR: 20, Parçalı ve çok bulutlu
DENİZLİ: 25, Parçalı ve çok bulutlu
MUĞLA: 22, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ADANA: 28, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA: 25, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY: 24, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kıyı kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ISPARTA: 21, Parçalı ve çok bulutlu
ESKİŞEHİR: 21, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı
KONYA: 24, Parçalı ve çok bulutlu
SİVAS: 21, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı
BOLU: 18, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor
ZONGULDAK: 20, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor
SİNOP: 23, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor
AMASYA: 25, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
SAMSUN: 21, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
TRABZON: 24, Parçalı ve çok bulutlu
RİZE: 23, Parçalı ve çok bulutlu
ERZURUM: 16, Parçalı ve çok bulutlu
KARS: 17, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
MALATYA: 21, Parçalı ve çok bulutlu
VAN: 17, Parçalı ve çok bulutlu
ŞANLIURFA: 27, Parçalı bulutlu
DİYARBAKIR: 25, Parçalı bulutlu
GAZİANTEP: 25, Parçalı bulutlu
MARDİN: 24, Parçalı bulutlu
SİİRT: 25, Parçalı bulutlu