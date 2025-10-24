Jose Mourinho'dan Fenerbahçe ve Kerem itirafı: Ayrılmamın sebeplerinden biri de buydu!

"1-2 TAKVİYE YAPACAĞIZ"

"Bence ocak ayında Benfica bir ya da iki takviye alacak ve bu oyuncular takıma yardımcı olacak. Genç oyunculara şans vermeyi seven biri varsa, o benim. Varane’ı, Petr cech’i ben oynattım. Bu tür oyuncularla ilgili bir geçmişim var. Kadroda bu tip gençlerin bulunmasından tamamen yanayım. Bazıları çok yükselecek, bazıları ise o kadar değil. Ama ben iyimserim."