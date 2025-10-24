Jose Mourinho'dan Fenerbahçe ve Kerem itirafı: Ayrılmamın sebeplerinden biri de buydu!
Sezon başında Fenerbahçe'den ayrılan Jose Mourinho, sarı-lacivertli ekibin Şampiyonlar Ligi play-off turunda elendiği Benfica'nın başına geçmişti. Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho'dan sezon başında Fenerbahçe'ye transfer olan Kerem Aktürkoğlu ile ilgili itirafta geldi
Fenerbahçe'den ayrılıp Benfica'nın başına geçen Jose Mourinho, Portekiz'de eleştirileri üzerine çekmiş durumda. Benfica son olarak Şampiyonlar Ligi'nde Newcastle United'a 3-0 kaybetti.
Mourinho, Benfica’nın ligde oynayacağı Arouca maçı öncesinde yapılan basın toplantısında ise kendisine sorulan, “Benfica’nın kadrosu kötü mü?” sorusunu cevaplarken, beklenmedik Kerem Aktürkoğlu yanıtını verdi.
“KEREM’İ BENFICA’DAN ALMAK İSTEDİM”
Mourinho, konuşmasının başında, “Benfica'nın kadrosunu o kadar çok beğendim ki, onlardan çok önemli bir oyuncuyu almak istedim (Kerem Aktürkoğlu). Bunu başarmak için elimden gelen her şeyi yaptım. Belki de Fenerbahçe'den ayrılmamın sebeplerinden biri de buydu. Oyuna bakış açımda temel bir rol oynadığını düşündüğüm bir oyuncuyu Benfica'dan alamamanın verdiği hayal kırıklığı.” dedi.
“NE FENERBAHÇE’DE NE BENFICA’DA ONUNLA OLAMADIM”
Portekizli teknik adam konuşmasının devamında, “(Benfica) Kadrosundaki değişime dolaylı da olsa katkıda bulunmuş olmam büyük bir üzüntü kaynağı. Bu benim hatam. Onu yanımda tutmak için elimden gelen her şeyi yaptım ve sonunda Fenerbahçe'de veya Benfica'da onunla olamadım.” dedi.
"TEK BİR OYUNCU BİLE..."
"Hepimiz bir şeylerin eksik olduğunu düşünürüz; bu 10, 15 ya da 5 oyuncu değildir. Bazen belirli bir profile sahip tek bir oyuncu bile tüm takımın dengesini değiştirebilir."
"1-2 TAKVİYE YAPACAĞIZ"
"Bence ocak ayında Benfica bir ya da iki takviye alacak ve bu oyuncular takıma yardımcı olacak. Genç oyunculara şans vermeyi seven biri varsa, o benim. Varane’ı, Petr cech’i ben oynattım. Bu tür oyuncularla ilgili bir geçmişim var. Kadroda bu tip gençlerin bulunmasından tamamen yanayım. Bazıları çok yükselecek, bazıları ise o kadar değil. Ama ben iyimserim."