İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi'nden de (AKOM) yapılan açıklamada, "Yağışların bugün öğle saatlerinde İstanbul'un batı ilçeleri olan Silivri, Çatalca ve Arnavutköy'den başlayacağı tahmin ediliyor.

CUMARTESİ SABAHA KADAR YAĞIŞ VAR

Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış geçişlerinin, cumartesi sabahı saatlerine kadar aralıklarla devam edeceği belirtiliyor.

Batı ilçelerde başlayan yağış sisteminin, akşam saatlerinden itibaren etkisini artırarak Avrupa Yakası, Boğaz çevresi ve Anadolu Yakası genelinde yer yer kuvvetli şekilde etkili olması bekleniyor.

SEL VE SU BASKINI UYARISI

AKOM, özellikle akşam saatlerinde yaşanması beklenen kuvvetli yağışlar nedeniyle ani sel, su baskını ve yıldırım düşmesi gibi risklere karşı tedbirli olunması konusunda uyarıyor" ifadelerine yer verildi.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN FIRTINA UYARISI

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise şöyle denildi:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden (MGM) alınan son bilgilere göre; bugün, kuzeybatı kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden esmekte olan rüzgarın öğle saatlerinden itibaren etkisini arttırarak, İzmir, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve İstanbul'un kuzeyinde kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.