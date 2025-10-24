Habertürk
        İstanbul Valiliği'nden meteorolojik uyarı: 16.00'dan sonra eğitim tatil edilmiştir | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        AKOM açıkladı! Sağanak ve fırtına ne kadar sürecek! 9 il için 'sarı' alarm!

        AKOM'dan, İstanbul için yapılan sağanak ve fırtına uyarısında, şiddetli yağışın akşam saatlerinde başlayacağı ve cumartesi günü sabah saatlerine kadar süreceği belirtildi. Meteoroloji ise 9 kent için 'sarı' alarm vererek yağış uyarısında bulundu. İşte, sağanak ve fırtına uyarısında bulunulan illerimiz...

        Kaynak
        DHA / Habertürk
        Giriş: 24.10.2025 - 14:03 Güncelleme: 24.10.2025 - 18:27
        AKOM açıkladı! Sağanak ve fırtına ne kadar sürecek! 9 il için 'sarı' alarm!
        İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi'nden de (AKOM) yapılan açıklamada, "Yağışların bugün öğle saatlerinde İstanbul'un batı ilçeleri olan Silivri, Çatalca ve Arnavutköy'den başlayacağı tahmin ediliyor.

        CUMARTESİ SABAHA KADAR YAĞIŞ VAR

        Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış geçişlerinin, cumartesi sabahı saatlerine kadar aralıklarla devam edeceği belirtiliyor.

        Batı ilçelerde başlayan yağış sisteminin, akşam saatlerinden itibaren etkisini artırarak Avrupa Yakası, Boğaz çevresi ve Anadolu Yakası genelinde yer yer kuvvetli şekilde etkili olması bekleniyor.

        SEL VE SU BASKINI UYARISI

        AKOM, özellikle akşam saatlerinde yaşanması beklenen kuvvetli yağışlar nedeniyle ani sel, su baskını ve yıldırım düşmesi gibi risklere karşı tedbirli olunması konusunda uyarıyor" ifadelerine yer verildi.

        İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN FIRTINA UYARISI

        İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise şöyle denildi:

        "Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden (MGM) alınan son bilgilere göre; bugün, kuzeybatı kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden esmekte olan rüzgarın öğle saatlerinden itibaren etkisini arttırarak, İzmir, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve İstanbul'un kuzeyinde kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

        Vatandaşlarımızın ulaşımda aksamalar ve çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmasını; yetkili mercilerin uyarılarını dikkate almalarını önemle hatırlatıyoruz."

        MGM'DEN 9 KENT İÇİN 'SARI' ALARM

        MGM'nin hava tahmin haritasında 'sarı' alarm verilerek uyarıda bulunulan illerimiz ise şöyle: "İstanbul, İzmir, Bursa, Kocaeli, Balıkesir, Çanakkale, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ."

        BATI KARADENİZ'DE ETKİLİ SAĞANAK

        Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü yaptığı uyarıda Batı Karadeniz’de gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yaptı.

        Yapılan uyarıda "Yapılan son değerlendirmelere göre; bu gece saatlerinden itibaren Zonguldak, Düzce ve Bartın’da, sabah saatlerinden itibaren ise Bolu ve Karabük’te yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklar karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

        Yağışların; 24 Ekim 2025 günü 23.00 ile 25 Ekim 2025 23.00 saatleri arasında geçerli olacak.

        #İstanbul sağanak
