Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'nin Stuttgart galibiyeti Alman basınında! - Futbol Haberleri

        Fenerbahçe'nin Stuttgart galibiyeti Alman basınında!

        UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe sahasında Stuttgart'ı 1-0'lık skorla mağlup etti. Alman basını da karşılaşmaya geniş yer ayırdı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.10.2025 - 15:31 Güncelleme: 24.10.2025 - 15:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Fenerbahçe sahasında Stuttgart'ı Kerem Aktürkoğlu'nun penaltıdan attığı golle 1-0 mağlup etti. Alman basını, kritik mücadeleye geniş yer ayırdı.

        2

        BILD: İSTANBUL CEHENNEMİNDE KAYBETTİ

        Bild, mücadele için "Stuttgart, İstanbul cehenneminde kaybetti" manşetini attı.

        3

        ZVW: HAVAYI BİLE TİTRETEN GÜRÜLTÜ

        ZVW, "Stadyumda 45 bin kişi vardı; havayı bile titreten bir gürültü ve bu alev alev yanan kazanın ortasında, Avrupa sahnesinde rekabet etmekten daha fazlasını başarabileceğini göstermek isteyen bir Stuttgart takımı. Ancak sonuç, Avrupa Ligi'nde 0-1'lik dar bir yenilgiydi." ifadelerini kullandı.

        4

        WELT: STILLER'İN HATASI 1 PUANA MAL OLDU

        Welt, Stuttgart forması giyen Stiller'in hatasını öne çıkararak "Stiller'in hatası Stuttgart'a İstanbul'da bir puana mal oldu" manşetini attı.

        5

        KICKER: STUTTGART KIL PAYI YENİLDİ

        Kicker ise "Stuttgart, Fenerbahçe'ye kıl payı yenildi" manşetini attı ve temsilcilerinin fırsatları değerlendiremediğini kaydetti.

        6
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        RTÜK Başkanlığı'na Mehmet Danış seçildi
        RTÜK Başkanlığı'na Mehmet Danış seçildi
        İstanbul Valiliği'nce eğitime yağmur tatili! 16.00'dan sonra okul yok!
        İstanbul Valiliği'nce eğitime yağmur tatili! 16.00'dan sonra okul yok!
        CHP'nin kurultay davasına ret kararı
        CHP'nin kurultay davasına ret kararı
        ABD: Gazze'de ateşkes tek seçenek
        ABD: Gazze'de ateşkes tek seçenek
        15 yaşındaki arkadaşını benzinle yaktı iddiası!
        15 yaşındaki arkadaşını benzinle yaktı iddiası!
        "Tedesco tam puan aldı!"
        "Tedesco tam puan aldı!"
        "Hasret'i boğup kuyuya attım!" 6. cinayetini itiraf etti!
        "Hasret'i boğup kuyuya attım!" 6. cinayetini itiraf etti!
        Emirhan Topçu duvar oldu!
        Emirhan Topçu duvar oldu!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'nda kritik mesajlar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'nda kritik mesajlar
        DNA testiyle kaderi değişti! Zeytin'den sevindiren haber
        DNA testiyle kaderi değişti! Zeytin'den sevindiren haber
        6 kilo 150 gram olarak doğdu
        6 kilo 150 gram olarak doğdu
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        İmamoğlu'na casusluk soruşturması
        İmamoğlu'na casusluk soruşturması
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Islanan telefonu pirince yatırmayın!
        Islanan telefonu pirince yatırmayın!
        Almanya’da 45, Türkiye’de 20 yıl prim
        Almanya’da 45, Türkiye’de 20 yıl prim
        Diş fırçanızı değiştireli 3 ay olduysa dikkat!
        Diş fırçanızı değiştireli 3 ay olduysa dikkat!
        Ünlü şarkıcı hortuma yakalandı
        Ünlü şarkıcı hortuma yakalandı