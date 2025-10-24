Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa "Hasret'i boğup kuyuya attım!" 6. cinayetini itiraf etti | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        "Hasret'i boğup kuyuya attım!" 6. cinayetini itiraf etti!

        Zonguldak'ta ailesi tarafından 7 gündür kayıp olarak aranırken cesedi su kuyusunda bulunan 17 yaşındaki Hasret Akkuzu'nun cenazesi otopsi işlemlerinin ardından köyünde toprağa verildi. Tutuklanan katil zanlısı Deniz Boyacı'nın, henüz bilinmeyen bir sebeple çıkan tartışmada genç kızı boğduktan sonra kuyuya attığı ortaya çıktı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.10.2025 - 13:33 Güncelleme: 24.10.2025 - 14:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Hasret'i boğup kuyuya attım!" 6. cinayetini itiraf etti!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Zonguldak'ın Çaycuma ilçesi Perşembe beldesi Koramanlar köyü kırsalına, 19 Ekim günü hayvan otlatmaya giden köylüler, su kuyusunda bir ceset bulup ihbarda bulundu.

        CENAZESİ OTOPSİYE GÖNDERİLDİ

        DHA'daki habere göre 12 Ekim’den beri haber alınamayan Hasret Akkuzu’nun (17) ailesi, morgda cesedi teşhis etti. Akkuzu’nun cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

        5 CİNAYET İŞLEYEN FİRARİ KATİL

        Olaya ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatan ekipler, cinayet şüphelisinin 2001 yılında 17 yaşındayken 4 kişinin öldürülmesi olayında hüküm giyen, 2016'da tahliye olduktan sonra bu kez başka bir cinayetten tutuklanıp ceza alan ve açık cezaevinde kalırken izinli çıkıp geri dönmeyen Deniz Boyacı olduğunu tespit etti.

        6 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

        Boyacı’yı yakalama çalışması sürerken, yakınlarının da aralarında olduğu 6 kişi gözaltına alındı. 22 Ekim’de, Deniz Boyacı'nın annesi, kardeşi ve Akkuzu'nun arkadaşı, savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

        AĞABEYİ, YENGESİ VE ARKADAŞI TUTUKLANDI

        Deniz Boyacı’nın ağabeyi, yengesi ve olayda kullanılan aracın sahibi olan arkadaşı ise çıkarıldıkları mahkeme tarafından ‘Delilleri karartma’ suçlamasıyla tutuklandı. Aynı gün Deniz Boyacı da Aydın’da yakalanıp Zonguldak’a getirildi.

        SUÇUNU İTİRAF ETTİ

        Dün, Deniz Boyacı'ya su kuyusunun olduğu noktada keşif yaptırıldı. İfadesinde, suçunu itiraf eden Boyacı, "Aramızda tartışma çıktı. Boğdum, sonra kuyuya attım" dedi. Boyacı, bugün, sabaha karşı sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

        HASRET TOPRAĞA VERİLDİ

        Öte yandan, Ankara Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemleri tamamlanan Hasret Akkuzu'nun cenazesi, ailesine teslim edildi. Akkuzu'nun cansız bedeni, Perşembe beldesi Kızılbel köyüne getirildi. Bugün, sabah 10.00 sıralarında, babaevinin önünde dua edilip helallik alındı.

        BABASI GÜÇLÜKLE AYAKTA DURDU

        Hasret'in babası Şenal Akkuzu'nun güçlükle ayakta durabildiği görülürken, yakınları tabutun başında gözyaşı döktü. Saat 11.00'de de köy camisinde kılınan cenaze namazının ardından Hasret Akkuzu, dua ve gözyaşlarıyla toprağa verildi.

        Cezaevi firarisi 6. cinayetin şüphelisi... Seri katil!
        Cezaevi firarisi 6. cinayetin şüphelisi... Seri katil! Haberi Görüntüle
        Hasret cinayetinde baş şüphelinin 3 yakını tutuklandı!
        Hasret cinayetinde baş şüphelinin 3 yakını tutuklandı! Haberi Görüntüle
        ÖNERİLEN VİDEO
        #Hasret Akkuzu
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        RTÜK Başkanlığı'na Mehmet Danış seçildi
        RTÜK Başkanlığı'na Mehmet Danış seçildi
        İstanbul Valiliği'nce eğitime yağmur tatili! 16.00'dan sonra okul yok!
        İstanbul Valiliği'nce eğitime yağmur tatili! 16.00'dan sonra okul yok!
        CHP'nin kurultay davasına ret kararı
        CHP'nin kurultay davasına ret kararı
        ABD: Gazze'de ateşkes tek seçenek
        ABD: Gazze'de ateşkes tek seçenek
        15 yaşındaki arkadaşını benzinle yaktı iddiası!
        15 yaşındaki arkadaşını benzinle yaktı iddiası!
        "Tedesco tam puan aldı!"
        "Tedesco tam puan aldı!"
        Emirhan Topçu duvar oldu!
        Emirhan Topçu duvar oldu!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'nda kritik mesajlar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'nda kritik mesajlar
        DNA testiyle kaderi değişti! Zeytin'den sevindiren haber
        DNA testiyle kaderi değişti! Zeytin'den sevindiren haber
        6 kilo 150 gram olarak doğdu
        6 kilo 150 gram olarak doğdu
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        İmamoğlu'na casusluk soruşturması
        İmamoğlu'na casusluk soruşturması
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Islanan telefonu pirince yatırmayın!
        Islanan telefonu pirince yatırmayın!
        Almanya’da 45, Türkiye’de 20 yıl prim
        Almanya’da 45, Türkiye’de 20 yıl prim
        Diş fırçanızı değiştireli 3 ay olduysa dikkat!
        Diş fırçanızı değiştireli 3 ay olduysa dikkat!
        Ünlü şarkıcı hortuma yakalandı
        Ünlü şarkıcı hortuma yakalandı