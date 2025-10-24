Resmen kâbus! 15 yaşındaki arkadaşını benzinle yaktı iddiası!

Antalya'da Çıraklık Eğitim Merkezi öğrencisi E.A.'nın (15), motosiklet servisinde birlikte çalıştığı A.K.K. (16) tarafından, üzerine benzin dökülerek ateşe verildiği iddia edildi.

DHA'nın haberine göre yangın tüpleriyle alevler söndürülüp kurtarılan E.A.'nın vücuduna yüzde 50'nin üzerinde deri nakli yapıldı. A.K.K. hakkında ceza, işveren hakkında ise gerekli iş güvenliğini sağlamadığı gerekçesiyle tazminat davası açılan olay, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kentte çıraklık eğitimi gören E.A., 19 Haziran 2024’te çalıştığı motosiklet servisinde aynı iş yerinde çalışan A.K.K. tarafından, iddiaya göre, üzerine benzin dökülerek ateşe verildi. Diğer çalışanların yangın söndürme tüpleriyle müdahalesiyle kurtarılan E.A.'nın götürüldüğü hastanede vücudunun yarıdan fazlasının yandığı belirlendi. Yaklaşık 6 ay süren tedavisinde deri nakli yapılan E.A., daha sonra taburcu edildi. E.A.'nın ailesi tarafından hem A.K.K. hem de gerekli iş güvenliği şartlarını sağlamadığı gerekçesiyle işveren hakkında dava açıldı. Olayla ilgili yargı sürecinin devam ettiği öğrenildi.

REKLAM BİR ANDA ALEVLER İÇİNDE KALDI Bu arada olay, güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde, A.K.K.'nin kameraların görmediği alanda E.A.'nın bulunduğu yağ temizleme odasına girdiği, yaklaşık 20 saniye sonra alevlerin aniden parladığı görüldü. A.K.K., ayağına sıçrayan ateşle koşarak uzaklaşıp yangını söndürürken, E.A.'nın ise vücudunu saran alevlerle çığlık atarak koştuğu ve kendini yere atıp yuvarlanarak kurtulmaya çalıştığı anlar kameraya yansıdı. İş yerindeki diğer çalışanların yangın tüpleriyle müdahalesi sonucu hem E.A.'nın üzerindeki ateş hem de olayın yaşandığı odadaki yangının söndürüldüğü görüntülerde yer aldı. Olayla ve davalarla ilgili bilgi veren Avukat Barkın Öztürk, E.A. ile iş arkadaşı A.K.K.'nin yağ temizleme deposunda benzinle yağ temizledikleri, akabinde iş arkadaşının üzerine benzin dökerek çakmakla tutuşturduğu ve E.A.'nın yanmasına sebep olduğunu söyledi. Olaya ilişkin soruşturma kapsamında A.K.K.'nin 'Kasten yaralama' suçundan yargılandığını belirten Öztürk, "Halbuki biz 'Kasten öldürmeye teşebbüs' ile suçlamamasını beklerdik. Çünkü bir insanın üzerine benzin döktükten sonra onun yaralanmasını kastettiğinizi düşünemezsiniz. Ayrıca işverene de gerekli iş güvenliği önemlerini almadığından bahisle bir maddi ve manevi tazminat davası açıldı" dedi.

"ANLAM VEREMİYORUZ" E.A.'nın vücudunun yüzde 50'sinden fazlasının yandığını ve ailenin ciddi psikolojik zarar gördüğünü dile getiren Öztürk, olayın sebebine ilişkin A.K.K.'nin de bir açıklama getiremediğini belirterek, "Şakalaşmak deseniz değil. Kasten yapsa aralarında bir husumet yok ama anlam veremediğimiz için de artık öldürme teşebbüsü olduğunu düşünüyoruz. Yani arada husumet olmayan bir insana doğrudan benzin dökerek yakarsanız sonuçlarına da katlanırsınız" diye konuştu. REKLAM "ÇAKMAK BEN İSTEMEDİĞİM HALDE ALEV ALDI" Suça sürüklenen çocuk kapsamında yargılanan A.K.K. ise mahkemeye verdiği ifadesinde, olay günü yağ odasını benzinle temizlediğini ve bu nedenle eline benzin bulaştığını, E.A.'nın ise o gün eline aldığı benzinin bir kısmını kendi üzerine döktüğünü, kendisini böyle yapmaması konusunda uyardığını ve böyle yapmasından dolayı korktuğunu söylediğini anlattı. E.A.'nın bilinci yerinde değilmiş gibi olduğunu öne süren A.K.K., "E.A.'yı üzerine benzin dökerken görünce endişelendim, benden uzak durmasını sağlamak ve korkutmak için çakmağı cebimden çıkarttım. Ben çakmağı ateşlemek istememiştim. Çakmağı cebimden çıkarmadan önce E.A.'nın kendi üzerine benzin döktüğünü gördüğüm halde her nedense bu durumu orada çalışanlara veya işverene haber vermedim. Cahillik yapıp çakmağı cebimden çıkardım. Çakmak ben istemediğim halde alev aldı. Oda bomba patlamış gibi patladı. Bu patlamanın etkisiyle panik yaptım. Bu patlama sonrasında elimde kalan benzin atıkları da elimde yanık oluşturdu. Ben patlama anında odadan dışarı çıktım, sonrasında da E.A.'nın dışarı çıkınca yanmakta olduğunu fark ettim. Yağ temizleme odasına çakmak sokmanın yasak olduğuna dair bir kural yoktur. Ben yağ temizleme odasına hep çakmak ile giriyordum" dedi.