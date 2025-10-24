Spor yazarları Fenerbahçe-Stuttgart maçını değerlendirdi!
UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe sahasında Stuttgart'ı 1-0 mağlup etti ve 3 puanı hanesine yazdırdı. Spor yazarları bu karşılaşmayı çarpıcı ifadelerle değerlendirdi.
Spor yazarları, Fenerbahçe - Stuttgart maçını dikkat çeken ifadelerle değerlendirdi.
"İSMAİL TAKIM İÇİN OLMAZSA OLMAZ"
İbrahim Yıldız (Habertürk): Karşılaşmanın birinci dakikasından son düdüğe kadar çok farklı bir Fenerbahçe izledik. Bu işin şakası olmaz diyen oyuncu grubu uykudan uyanmıştı açıkçası. Bu oyun lig için fazlaca önemli. Alman ekibi karşısındaki doğru oyun gelecek adına olumlu işaretler verdi. Bir kez daha söz etmek gerekirse İsmail sahanın en iyisiydi. Takım için olmazsa olmazlardan birisi. Fenerbahçe’nin fiziksel olarak güçlü oluşu rakibin planlarını bozdu. Kerem takım için mücadele ederek büyük efor harcadı. Penaltı golü kendi adına da güzel oldu. Asensio ise beklenen gücünü gösteremiyor. Savunma özellikleri yüksek. Ancak, bu oyuncudan forvete daha fazla yardım etmesi bekleniyor. Hücum geçişlerinde, oyunu çözme gibi asıl yapması gerekenleri yerine getirdiğinde büyük fark yaratacak.
"HAKEM BU MAÇA AĞIR GELDİ"
Mustafa Çulcu (Fotomaç): Danimarkalı hakem Jakob Kehlet 45 yaşında. Hakemliğinde son viraja girmiş bir isim. Geçtiğimiz sezon ülkemizde VAR hakemliği yaptı. Genellikle Konferans Ligi'nde maç yöneten, atletik olmayan ve vasat olan Kehlet için bu maç çok ağır geldi. Kaldıramadı. Yetersiz kaldı.
"TEDESCO TAM PUAN ALDI"
Ömer Üründül (Sabah): Maç öncesi yaptığım ikili karşılaştırmada ortaya şöyle bir tablo çıktı; sistemi oturmuş olan takım Stuttgart. Fizik kondisyon olan takım Stuttgart ve topa sahip olma üstünlüğü olarak Stuttgart. Kısacası günümüz futbolunun istediği önemli ilkelerin birçoğunda rakip önde. Fenerbahçe ne yapmalı? Önce doğru takım tertibi, ondan sonra doğru bir taktik plan, bilhassa savunma güvencesini hiç ihmal etmeden... Ve de takım ruhu ile mücadele. Öncelikle Tedesco dün ilk defa benden tam puan aldı. Nihayet Talisca'yı kulübeye çekti, şart olan sağlam Alvarez-İsmail ikilisini orta sahada görevlendirdi. Taktik olarak da rakibe boşluk bırakmayan, alan daraltan savunma fırsat buldukça da hücum girişimlerinin işlerlik kazanması. Bir de skor avantajı yakalanınca daha elverişli bir ortam oluştu.Skriniar hakikaten büyük deneyim, Tedesco'nun değişiklikleri de yerindeydi. Girenler de zaten son bölümde faydalı oldular.
"FENERBAHÇE'YE ZAMAN LAZIM"
İlker Yağcıoğlu (Takvim): Stuttgart'a karşı Tedoscu'nun oyun planının çok doğru olduğunu söyleyerek yazıya başlayalım. Maçın başından sonuna kadar işin savunma tarafını son derece iyi yapan bir Fenerbahçe izledik. Evet top rakipteydi ve Stuttgart oyuna hakimmiş gibi gözüktü ama ikinci yarının bir bölümü hariç kalemizde tehlike yaratmalarına izin vermedik. Bir blok halinde topun arkasına geçerek Stuttgart'ın bütün hücum opsiyonlarını kapattık. Fenerbahçe'de Tedesco ile birlikte yeni bir oyun inşa edilmeye çalışılıyor. Dolayısıyla çok kolay değil ve zaman lazım. Gün geçtikçe oyunun hücum tarafında da daha etkili bir Fenerbahçe izleyeceğiz.
"TEDESCO TAŞLARI YERİNE OTURTUYOR"
Gürcan Bilgiç (Fotomaç): Tedesco, Stuttgart'ın analizini 'Topa sahip olmayı seviyorlar' diye yaptı... O da gerçekleşti. Fenerbahçe rakibini mümkün olduğunca ikinci bölgede tutarak kalesine darbeli getirdi, süratli oyuncularını boş alanda topla buluşturmaya çalıştı, bunun semeresini de hem elde ettiği pozisyonlar hem de değerli bir galibiyetle aldı. Fenerbahçe'yi "Tamamlanmış ama yapılanmamış" bir takım olarak tarif edebiliriz. Tedesco taşları yeni yeni yerine oturtuyor, oyuncularının neyi ne kadar yapabileceğini yeni yeni öğreniyor.
"NE KADAR KÖTÜ BİR HAKEM OLDUĞUNU KANITLADI"
Ercan Taner (Sözcü): Stuttgart sistem takımı. Teknik direktörleri Hoeness, Almanya’nın son dönem konuşulan başarılı ismi. Topu çabuk oynayan, pres yapmayı seven bir takıma karşı Tedesco normal olarak kontrollü oyunu tercih etmişti. Oyunun içinde eksiklik olarak değerlendireceğimiz husus, Fenerbahçe’nin pas devamlığının eksik kalmasıydı. Kerem’in penaltıdan gelen golüyle skor avantajı yakalanmış oldu. Danimarkalı hakemden bahsetmeden geçemeyeceğim. Jakob Kehlet, Alvarez’e yapılan net kırmızı kartlık faulü sarı kart ile geçiştirerek ne kadar kötü bir hakem olduğunu kanıtladı. VAR odası da kırmızı kartlık faule sessiz kalarak büyük hataya ortak oldu.
"VAR NASIL ÇAĞIRMAZ?"
Nihat Kahveci (Kontraspor): Tedesco ve futbolcular için final havasında bir maçtı. Seyirciyle barışma ve kendilerine de güven aşılama maçıydı. Bugün kredi kazandılar. Dünyanın gelmiş geçmiş en iyi hakemlerinden biri yönetti maçı! Bir sonraki Avrupa seansında Danimarka sokaklarında bisiklete binsin, maçları izlesin. Bence ona maç verilmez. El Khannouss ile Alvarez pozisyonunda topa kim dokundu, Alvarez. El Khannouss bilerek vurdu demiyorum ama taban geliyor. Gaddarca mı giriyor, hayır ama rakibinin kasığına vuruyor. Bu tahribatı bırakan bir faul... VAR nasıl çağırmaz?