Siber Güvenlik Başkanlığı'na Ümit Önal atandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre çeşitli üst düzey kamu kurumlarında atamalar gerçekleşti. Yapılan atamalara göre Siber Güvenlik Başkanlığına Ümit Önal, Devlet Arşivleri Başkanlığı'nda açık bulunan başkan yardımcılığına Muhammed Hüseyin Karabul, Sayıştay Savcılığına Davut Öksüz getirildi.

Ayrıca Resmi Gazete’de yer alan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Kararı ile Sayıştay’da boş bulunan 5 üyelik için Genel Kurul’un 22 Ekim 2025 tarihli 10’uncu birleşiminde yapılan seçim sonucunda Sayıştay Meslek Mensupları kontenjanında Eşref Edip Çiçekli ve Necati Küçükaydın ile Hazine ve Maliye Bakanlığı Meslek Mensupları kontenjanında ise Coşkun Çekiciler, İsmail Çobanoğlu ve Adnan Güran, Sayıştay üyeliğine seçildi.

ÜMİT ÖNAL KİMDİR?

Ümit Önal, 1971 yılında İstanbul’da doğmuştur. İlk ve orta öğrenimini İstanbul’da tamamladı. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesinden mezun oldu.

Çalışma hayatına medya ve iletişim sektöründe başlayan Ümit Önal, 1994 yılından itibaren bir televizyonun reklam satışında uzun yıllar değişik kademelerde görev aldı. 2005-2006 yılları arasında ticari organizasyonlar yapmak suretiyle hizmet sektöründe, 2006-2007 yılları arasında eğitim sektöründe müdürlükler yaptı.

Kanal 7'de yöneticilik yaptıktan sonra 2007 yılı Haziran ayı itibariyle ATV Televizyonu ve Merkez Reklamdan sorumlu Grup Koordinatörü olarak görev yaptı. Çalık Holding'in bu medya grubunu satın almasıyla birlikte Turkuvaz Medya Reklam Grup Başkanı olarak görevine devam etti. 2015 yılına kadar sırasıyla ATV Genel Müdürlüğü, Reklam Grup Başkanlığı ve İcra Kurulu üyeliği görevlerinde bulundu. 15 Ocak 2015'te yeniden TMSF'ye geçen Show TV'nin genel müdürlüğüne atandı. Haziran 2015 tarihinde bu görevinden ayrıldı. Digitürk Yönetim Kurulu Üyeliği ve Genel Müdürlük görevlerini de 2015"e kadar üstlenen Ümit Önal, Digitürk'ün Katarlı medya kuruluşu BeIN gruba satış sürecini yönetti. 26 Ekim 2015 tarihinde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi ile İpek Koza Holding ve bünyesindeki şirketlere kayyum atanmasına karar verildi ve 22 şirkete el konuldu. TMSF grubun başına Ümit Önal'ı atadı. 2016 yılı sonunda Türk Telekom'a geçen Ümit Önal, 2016-2018 yılları arasında Türk Telekom Satış ve Müşteri Hizmetlerinden sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini üstlendi, bunun yanı sıra 2018 Aralık ayından itibaren şirketin Pazarlamadan sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini de sürdürdü.