        Özer Çak yazdı: Top Stuttgart'ta, ruh Fenerbahçe'de! - Futbol Haberleri

        Özer Çak yazdı: Top Stuttgart'ta, ruh Fenerbahçe'de!

        Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında konuk ettiği Almanya'nın Stuttgart ekibini 1-0 mağlup etti. HT Spor Editörü Özer Çak, karşılaşmayı değerlendirdi

        Giriş: 23.10.2025 - 22:37 Güncelleme: 23.10.2025 - 22:37
        "Top Stuttgart'ta, ruh Fenerbahçe'de!"
        Fenerbahçe, Süper Lig’de Karagümrük karşısında sergilediği kötü ikinci yarının ardından Avrupa arenasında Stuttgart deplasmanına çıktı. Eleştirilerin odağındaki performans sonrası gözler Teknik Direktör Tedesco’nun tercihindeydi. İtalyan çalıştırıcı, bu kez forvette formsuz olmasına rağmen En-Nesyri’ye şans verdi.

        Maça geçtiğimiz karşılaşmaların aksine topa sahip olma alışkanlığını bir kenara bırakarak başlayan sarı-lacivertliler, ilk 15 dakikada oyunu rakibine teslim etti ancak Stuttgart’a ceza sahasına girme fırsatı tanımadı. İlk 30 dakika boyunca Fenerbahçe öylesine disiplinli ve planlı oynadı ki, Tedesco döneminde ilk kez topa sahip olan değil, oyunu geriden yönlendiren bir Fenerbahçe izledik.

        Rakip denemeler yaptı, pozisyon aradı ancak yoruldu. Fenerbahçe ise sabırla bekledi ve 30. dakikada kazandığı penaltıyı Kerem 33. dakikada gole çevirdi. İlk yarı sonunda sarı-lacivertliler yalnızca yüzde 39 topla oynasa da 1.19 gol beklentisine ulaştı. Stuttgart ise yüzde 61 topa sahip olmasına rağmen 0.48 gol beklentisinde kaldı.

        İkinci yarıda da Fenerbahçe aynı oyun disiplinini sürdürdü. Rakibine topu bıraktı ama tehlike yaratmasına izin vermedi. Zaman zaman hızlı çıkışlarla pozisyonlar bulan temsilcimiz, bir kez daha penaltı noktasına çok yaklaştı.

        Gecenin özeti kısaca şu: Fenerbahçe sezonun en olgun, en dengeli futbolunu oynadı. Tribünler de takımlarının bu mücadelesine tam destek verdi. İstatistiklere bakıldığında Fenerbahçe topa yalnızca yüzde 35 oranında sahip oldu ancak rakip ceza sahasında tam 24 kez topla buluştu ve 1.97 gol beklentisi yakaladı. Stuttgart ise yüzde 65 topa sahip olmasına rağmen yalnızca 0.95 gol beklentisinde kaldı.

        Geçtiğimiz maçlarda topa en az yüzde 50 oranında sahip olan Fenerbahçe, bu kez oyunu rakibe bıraktı ama skoru asla bırakmadı. Bunun en önemli sebebi ise sahadaki takım ruhu ve tribünlerin coşkusuydu.

        Fenerbahçe bazen kötü oynayabilir, gol bulamayabilir; ancak bu mücadele ruhunu sahaya koyduğu sürece taraftarın desteğini hiçbir zaman kaybetmez. Şimdi sırada Gaziantep FK deplasmanından alınacak bir galibiyetle oluşacak seriyi yakalamak.

