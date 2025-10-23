Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) faiz kararını açıkladı. Buna göre PPK politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 100 baz puan indirerek yüzde 39.5'e çekti.

PPK, Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 43,5’ten yüzde 42,5’e, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 39’dan yüzde 38’e indirdi.

TCMB son olarak eylül toplantısında 250 baz puanlık indirim kararı almıştı. Temmuz ayında ise 300 baz puanlık indirim gelmişti. Böylece bugün ile beraber 3 toplantı üst üste faiz indirimine gidilmiş oldu.

"ENFLASYONUN ANA EĞİLİMİ YÜKSELDİ"

PPK tarafından yapılan açıklamada enflasyonun ana eğiliminin eylül ayında yükseldiği belirtildi. Son döneme ait verilerin talep koşullarının dezenflasyonist düzeyde olduğuna ancak dezenflasyon sürecinin yavaşladığına işaret ettiği belirtilen açıklamada "Başta gıda olmak üzere son dönem fiyat gelişmelerinin enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışları kanalıyla dezenflasyon süreci üzerinde oluşturduğu riskler belirginleşmiştir" ifadeleri yer aldı.

REKLAM

Fiyat istikrarı sağlanana kadar sürdürülecek sıkı para politikası duruşunun talep, kur ve beklenti kanalları üzerinden dezenflasyon sürecini güçlendireceği belirtilen açıklama şöyle devam etti: