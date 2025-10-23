Neşe Aksoy, hayatını kaybetti

Ünlü oyuncu Neşe Aksoy, kansere yenik düşerek 62 yaşında yaşadığı İzmir'de hayatını kaybetti.

1980 sonrası Türk sinemasının ünlü oyuncularından Neşe Aksoy; başta Tarık Akan ve Fikret Hakan ile başrolleri paylaştığı 1982 yapımı 'Arkadaşım' olmak üzere birçok filmle başarılı kariyer edindi.

Neşe Aksoy, geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada akciğer kanserine yakalandığını belirterek şu ifadelerde bulunmuştu: On ay önce, bana akciğer kanseri teşhisi konulunca zorlu bir sürece girdim ve yazılarıma ara vermek zorunda kaldım. "Biraz toparlanınca yazarım" dedim ancak son tetkiklerimde ameliyat olduğum akciğerimde ve beynimde yeni kitleler görüldü. Bundan sonra neler olur bilmiyorum. Bu bugüne kadar duyulmasını istemedim ama artık bilinmezlerdeyim. Onun için benden duyun istedim.

Aynı zamanda şarkıcı ve ressam olan Neşe Aksoy, şeref üyesi olduğu FİLM - SAN Vakfı'nın başkan yardımcılığını da üstlenmişti.

Neşe Aksoy'un en büyük isteklerinden biri Türk sinemasının doğum günü olarak kabul edilen 14 Kasım'da bir sergi açmaktı. Ne yazık ki bu isteğini yerine getirmeye ömrü vefa etmedi.