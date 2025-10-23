Zonguldak'ın Çaycuma ilçesi Perşembe beldesi Koramanlar köyü kırsalındaki su kuyusunda 19 Ekim’de, bölgeye hayvanlarını otlatmak için giden köylüler Hasret Akkuzu’nun (17) cansız bedenini buldu.

6 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

DHA'daki habere göre 12 Ekim’den beri kayıp olarak aranan Hasret Akkuzu’nun cinayete kurban gittiğini değerlendiren ekipler, geniş çaplı soruşturma başlattı.

Ekipler, Zonguldak’ta 6 şüpheliyi gözaltına aldı.

BAŞ ŞÜPHELİ AYDIN'DA YAKALANDI

Baş şüpheli olarak belirtilen Deniz Boyacı ise Aydın’da yakalanıp Zonguldak’a getirildi.

3 ŞÜPHELİ SERBEST BIRAKILDI

Dün öğle saatlerinde adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden Deniz Boyacı'nın annesi, kardeşi ve Akkuzu'nun arkadaşı, savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

BAŞ ŞÜPHELİNİN AĞABEYİ, YENGESİ TUTUKLANDI

Deniz Boyacı’nın ağabeyi, yengesi ve olayda kullanılan aracın sahibi olan arkadaşı ise çıkarıldıkları mahkemede ‘Delilleri karartma’ suçlamasıyla tutuklandı. Şüphelilerin isimleri ise açıklanmadı.

5 KİŞİYİ ÖLDÜRMEKTEN HÜKÜM GİYMİŞ

2001 yılında 17 yaşındayken 4 kişinin öldürülmesi olayında tutuklanıp hüküm giyen, 2016 yılında tahliye olduktan sonra bu kez başka bir cinayetten tutuklanıp ceza alan ve açık cezaevinde kalırken izinli çıkıp geri dönmediği belirtilen Deniz Boyacı’nın ifade işlemleri ise sürüyor.