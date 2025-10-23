Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Perşembe beldesi Koramanlar köyü kırsalında, 19 Ekim sabahı hayvan otlatan köylüler, su kuyusundaki cesedi fark etti. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kuyudan çıkarılan ceset, Çaycuma Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

HASRET'İN CESEDİNİ AİLESİ TEŞHİS ETTİ

DHA'daki habere göre bölgede bir süredir kendisinden haber alınamayan Hasret Akkuzu’nun (17) ailesi teşhis için morga çağrıldı. Ailesi, cesedin 12 Ekim’den beri kayıp olan Akkuzu’ya ait olduğunu teşhis etti.

CENAZE OTOPSİYE GÖNDERİLDİ

Akkuzu’nun cansız bedeni, otopsi ve detaylı inceleme yapılması için Ankara Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Akkuzu’nun kesin ölüm sebebinin otopsinin ardından belirleneceği ifade edildi.

KATİL ZANLISI AYDIN’DA YAKALANDI

Olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatan jandarma ekipleri, 6 kişiyi gözaltına aldı. Akkuzu’yu öldürdüğü üzerinde durulan Deniz Boyacı'ya ise ulaşılamadı. Yapılan araştırmada Boyacı'nın Aydın’da olduğu tespit edildi. Ekipler, düzenlediği operasyonla Boyacı'yı da gözaltına aldı.

17 YAŞINDA CİNAYETTEN HAPİSE GİRDİ

Cinayet şüphelisi Deniz Boyacı'nın Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde Hasret Akkuzu’nun cesedinin bulunduğu Koramanlar Mahallesi’nde Ahmet Kavak, birlikte yaşadığı Ayşe Akça ve 2 çocuğunu bıçaklayarak öldürdükleri suçlamasıyla bir arkadaşıyla birlikte gözaltına alınıp, tutuklandığı bildirildi. O dönem 17 yaşında olan Deniz Boyacı’nın hapis cezasına çarptırıldığı ve 2016 yılında tahliye edildiği belirtildi.

İZİNLİ ÇIKTI GERİ DÖNMEDİ Deniz Boyacı, cezaevinden çıktıktan bir süre sonra yeniden gözaltına alındı. 2001 yılında, 4 kişinin öldürülmesi olayından 3 ay önce, 3 arkadaşıyla Konya’da bir müteahhidin öldürülmesi olayına karıştığı suçlamasıyla gözaltına alınan Deniz Boyacı tutuklanıp, yargılandığı davada bu kez 12 yıl hapse çarptırıldı. Bir süre kapalı cezaevinde kaldıktan sonra açık cezaevine alınan Deniz Boyacı’nın izinli olarak çıktığı ve geri dönmediği ifade edildi. 6 KİŞİ ADLİYEDE Jandarmadaki ifadeleri tamamlanan 6 şüpheli adliyeye sevk edildi. Aydın’da yakalanan Deniz Boyacı'nın ise sorgusu için Zonguldak’a getirileceği bildirildi. VALİLİK'TEN AÇIKLAMA Zonguldak Valiliği, Çaycuma ilçesinde kuyuda cansız bedeni bulunan Hasret Akkuzu'nun ölümüne ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, Akkuzu ailesinin 13 Ekim’de kayıp başvurusunda bulunduğu belirtilirken, “19 Ekim 2025’te saat 11.00 sıralarında Helvacılar Köyü yakınlarında bir su kuyusu içerisinde bir şahsa ait cansız beden bulunduğu yönünde ihbar alınmıştır. Olay yerine intikal eden Olay Yeri İnceleme, AFAD ve SAK ekiplerinin ortak çalışması sonucunda, cansız beden saat 15.00 sıralarında kuyudan çıkarılmıştır. Yapılan inceleme neticesinde, bulunan cansız bedenin kayıp Hasret Akkuzu’ya ait olduğu, saat 19.15 itibarıyla ailesi ve yakınları tarafından teşhis edilmiş olup, maktule ait cansız beden gerekli incelemeler yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu’na sevk edilmiştir” denildi.

Çaycuma Cumhuriyet Başsavcılığı’nın titizlikle adli soruşturma yürüttüğü kaydedilen açıklamada, Aydın ve Zonguldak İl Jandarma Komutanlıklarının koordineli çalışmasıyla Deniz Boyacı’nın dün yakalandığı belirtildi. KATİL ZANLISININ BEBEĞİNE BAKMIŞ Zonguldak’ın Çaycuma ilçesi Perşembe beldesi Koramanlar köyünde bir su kuyusunda cansız bedeni bulunan Hasret Akkuzu’nun yaklaşık 4 yıl önce katil zanlısı Deniz Boyacı’nın bebeğine bakıcılık yaptığı öğrenildi. Açık öğretim üzerinden lise eğitimi alan Akkuzu’nun bir tekstil fabrikasında çalıştığı ve 7 Ekim’de işten ayrıldığı belirtildi. BABASINA ‘GELİYORUM’ YAZMIŞ Akkuzu’nun kaybolduğu 12 Ekim’de valiz almak için belde merkezine gittiği, saat geç olduğu için merak eden babasına akşam 21.45 sıralarında ‘geliyorum’ diye mesaj attığı daha sonra babasının aramasına, ‘şarjım az, eve geliyorum’ diyerek yanıt verdiği ortaya çıktı. Ailesi bu konuşmadan sonra kendisinden bir daha haber alamadı. AĞACA KAMERA TAKILDI Hasret Akkuzu’nun cansız bedeninin bulunduğu kuyunun yanındaki ağaca, kuyuya geliş gidişleri kontrol etmek amacıyla, olayın ardından jandarma ekiplerince kamera takıldığı görüldü.