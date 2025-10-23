Habertürk
        Galatasaray'ın galibiyeti Norveç basınında! "Bodo/Glimt yerle bir edildi" - Futbol Haberleri

        Galatasaray'ın galibiyeti Norveç basınında! "Bodo/Glimt yerle bir edildi"

        Galatasaray'ın, Şampiyonlar Ligi'nde Bodo/Glimt'e karşı elde ettiği 3-1'lik galibiyet Norveç basınında da geniş yer buldu. Gazeteler, savunmadaki büyük hataların Bodo/Glimt için pahalıya mal olduğunu ve mağlubiyette baş etken olduğunu yazdı.

        Giriş: 23.10.2025 - 14:53 Güncelleme: 23.10.2025 - 14:53
        1

        Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki üçüncü maçında Bodo/Glimt'i Osimhen (2) ve Yunus Akgün'ün golleriyle 3-1 yenerek puanını 6'ya çıkardı.

        2

        Sarı-kırmızılıların Bodo/Glimt karşısında aldığı galibiyet Norveç basınında geniş yer buldu.

        3

        Norveç basınının, Galatasaray-Bodo/Glimt maçının ardından attığı bazı başlıklar şu şekilde:

        4

        Aftenposten:

        "Hatalar, Bodo/Glimt'in Galatasaray karşısında işini bitirdi"

        5

        Verdens Gang:

        "Hatalar gecesi"

        6

        Dagbladet:

        "Yerle bir edildi"

