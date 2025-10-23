Galatasaray'ın galibiyeti Norveç basınında! "Bodo/Glimt yerle bir edildi"
Galatasaray'ın, Şampiyonlar Ligi'nde Bodo/Glimt'e karşı elde ettiği 3-1'lik galibiyet Norveç basınında da geniş yer buldu. Gazeteler, savunmadaki büyük hataların Bodo/Glimt için pahalıya mal olduğunu ve mağlubiyette baş etken olduğunu yazdı.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki üçüncü maçında Bodo/Glimt'i Osimhen (2) ve Yunus Akgün'ün golleriyle 3-1 yenerek puanını 6'ya çıkardı.
Sarı-kırmızılıların Bodo/Glimt karşısında aldığı galibiyet Norveç basınında geniş yer buldu.
