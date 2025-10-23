İsrail basınına göre, ABD, Netanyahu'dan Gazze'deki ateşkese "şans vermesini" istedi

İsrail basını, ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance'in İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'dan Gazze'deki ateşkes anlaşmasına "bir şans vermesini" istediğini yazdı.

İsrail'in Kanal 12 televizyonunun konuya ilişkin ABD'li ve İsrailli yetkililere dayandırdığı haberinde, Vance'in Netanyahu ile yaptığı görüşmede "Anlaşmaya bir şans verin ve bize işleri halletmemiz için zaman verin." dediğini aktardı.

Haberde, Vance'in "Gazze'nin yeniden inşası ve Hamas'ın İsrail için tehdit oluşturmamasını sağlama konusunda zorluklar var." ifadesini kullandığı belirtildi.

Netanyahu'nun ise ateşkes anlaşmasının başarılı olmasını istediğini Vance'e söylediği kaydedildi.

Haberde, Vance ve Netanyahu görüşmesine katılan ABD'li bir üst düzey yetkilinin ise "Netanyahu'nun Vance'in ateşkesi sürdürme ve anlaşmanın sonraki adımlarına geçme konusundaki mesajlarına açık olduğunu" söylediği aktarıldı.

Trump yönetiminin Gazze'de konuşlandırılacak uluslararası güçler ve Gazze'nin yeniden inşası için bağış toplayacak Barış Konseyi için Arap ülkelerinden ekonomik, askeri ve siyasi destek almaya çalıştığı belirtildi.