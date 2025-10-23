Habertürk
        Ozan Güven'in cezası onandı

        Ozan Güven'e eski sevgilisi Deniz Bulutsuz'u darp ettiği gerekçesiyle verilen 2 yıl, 3 ay hapis cezası onandı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi, kararın herhangi bir hukuka aykırılığının bulunmadığını belirtti. Bu cezaya göre; Ozan Güven 45 gün açık cezaevine girebilir

        Giriş: 23.10.2025 - 09:59 Güncelleme: 23.10.2025 - 11:26
        Ozan Güven'in cezası onandı
        Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberine göre; 2020'de o dönemki sevgilisi Deniz Bulutsuz'u darp ettiği ve şiddetli şekilde yaraladığı iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan oyuncu Ozan Güven, geçtiğimiz aylarda açıklanan yerel mahkeme kararıyla 2 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Güven, 'hakaret' ve 'cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından ise beraat etmişti.

        Hapis talebinin ardından, kararın reddi için başvuruda bulunan Ozan Güven'e kötü haber geldi. Ünlü oyuncunun talebi İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi tarafından reddedilerek cezası onandı. Bu durumda Güven, denetimli serbestlik süresinin dışında kalan cezasının infazının 45 gününü açık cezaevinde geçirebilir. Karar sonrasında Güven, henüz bir açıklama yapmadı.

        NE OLMUŞTU?

        13 Haziran 2020'de Deniz Bulutsuz sevgilisi Ozan Güven'in kendisini işkence uygulayarak darp ettiğini iddia etti. Ortaya çıkan adli tıp raporunda; kafasının duvara yan şekilde çarpması sol göz içinde ve çevresinde morarma, kol iç kısımda morluklar ve cam kesiği, kalça bölgesinde çok sayıda morluk, merdivenden yuvarlanmaya bağlı sol diz kısmında morluklar ve gözde hafif puslu görünüm tespiti yer aldı. Güven'in, Bulutsuz'u abajurla ve elleriyle vurarak darp etmesine ilişkin 2 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldığı davanın gerekçeli kararında, mahkeme abajuru 'silahtan' saymıştı. Güven'in suçtan ve cezadan kurtulmaya yönelik savunmasına itibar edilmediğini ve Bulutsuz'un kendisine yapılan saldırıyı def etmek amacıyla Güven'e fiziksel eylemlerde bulunduğunun kabul edildiğini vurgulamıştı.

