Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberine göre; 2020'de o dönemki sevgilisi Deniz Bulutsuz'u darp ettiği ve şiddetli şekilde yaraladığı iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan oyuncu Ozan Güven, geçtiğimiz aylarda açıklanan yerel mahkeme kararıyla 2 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Güven, 'hakaret' ve 'cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından ise beraat etmişti.

Hapis talebinin ardından, kararın reddi için başvuruda bulunan Ozan Güven'e kötü haber geldi. Ünlü oyuncunun talebi İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi tarafından reddedilerek cezası onandı. Bu durumda Güven, denetimli serbestlik süresinin dışında kalan cezasının infazının 45 gününü açık cezaevinde geçirebilir. Karar sonrasında Güven, henüz bir açıklama yapmadı.