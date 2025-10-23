60 yılda sinemayı değiştiren 10 yapım! Beyaz perdenin korku sezonu olan Ekim ayında mutlaka izlemeniz gereken filmler

Bir çığlık, bir gölge ya da bir melodinin bile kalp atışlarını hızlandırdığı o anlar… Korku sineması, yıllardır sinemaseverlerin en güçlü duygularına dokunuyor. Kimi filmler var ki, üzerinden on yıllar geçse de etkisini asla yitirmiyor. Gelin, türün yapıtaşlarını oluşturan o unutulmaz filmlere birlikte bakalım...