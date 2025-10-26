Ekrem İmamoğlu'nun ifadesi ortaya çıktı

Ekrem İmamoğlu'nun hakkındaki casusluk iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında ifade işlemleri başladı. Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı çevresinde sabah erken saatlerden itibaren yoğun güvenlik önemli alındı. İfadeleri tamamlanan şüpheliler Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan ve Merdan Yanardağ 'Siyasal casusluk' suçundan tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.

EKREM İMAMOĞLU'NUN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberine göre, 23 Mart’ta tutuklandıktan sonra ilk kez Silivri Ceza İnfaz Kurumları yerleşkesinden çıkarılan Ekrem İmamoğlu, Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na getirildi. İfade vermeden önce CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eşi Dilek İmamoğlu ve oğlu Selim İmamoğlu ile görüştü. Dosyanın bir numaralı şüphelisi Hüseyin Gün’ün ifadesinin tamamlanmasının ardından da savcı huzurunda ifadesi başladı.

“TEBRİK ZİYARETİ YAPTILAR, ŞAHSI HATIRLAMIYORUM”

Ekrem İmamoğlu savcılık ifadesinde Hüseyin Gün’ü tanıdığını hatırlamadığını belirterek, “Hakkında bu soruşturma kapsamında soruşturma başlatıldığını öğrendikten sonra medyaya düşen bu şahsın ve yanında bulunan kadın bir şahsın benimle olan fotoğrafımın avukatlarım tarafından bana gösterilmesinden sonra da Hüseyin Gün ismi şahsı tekraren anımsayamadım, fakat söz konusu ziyareti hatırladım. Hatırladığım kadarıyla bu ziyaret 2019 yılında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçildikten sonra tebrik amaçlı yapılmış bir ziyaretti. Fakat her ne kadar ziyareti hatırlasam da fotoğrafta bulunan kadın şahsın ismini hatırlamıyorum, ama sadece bu kadının şık giyimli ve adeta evlat yaklaşımlı bir kadın olduğunu hatırlıyorum. Bu hatırladığım anekdot haricinde belirttiğim üzere Hüseyin Gün isimli şahsı tanımam” dedi.

REKLAM “İLGİM VE BİLGİM YOK” Wickr Me isimli mesajlaşma programını ilk defa duyduğunu söyleyen İmamoğlu, “Dolayısıyla bu programda üyeliğim daha önce hiçbir şekilde olmamıştır. Necati Özkan ile Hüseyin Gün arasında gerçekleşen yazışma içeriklerindeki “Mr Mayor, İmamoğlu, Başkan, Başkan bey, Ekrem Başkan” şeklinde yapılan yazışmalarda ki kastedilen şahsın ben olup olmadığımı bilmiyorum. Ama tahminimce Ekrem İmamoğlu ismi ile kastedilen ben olabilirim fakat bu yazışmalar ile bir ilgim yoktur, adıma bu şekilde yapıldığı iddia edilen yazışmalarla alakalı hiçbir şekilde bilgim yoktur. Bu konu ile de ilgilenmiyorum. Yazışmalarda geçen, ''150 bin kişilik dijital ordu” şeklinde ki ibare ile ne kastedildiğini bilmiyorum. Ama tahminimce İstanbul gönüllüleri kastedilmiş olabilir ama daha önceden de belirttiğim gibi okuduğunuz tüm yazışmalar ile alakalı bilgim bulunmamaktadır” dedi. “YAZIŞMALAR NECATİ ÖZKAN VE HÜSEYİN GÜN ARASINDA” Hüseyin Gün’ün verdiği ifade Ekrem İmamoğlu’na okundu ve iddialara cevap vermesi istendi. İmamoğlu, “Yazışma içeriklerinden anladığım kadarıyla Necati Özkan ile Hüseyin Gün arasındaki iddia edilen temas, Hüseyin Gün'ün ''Mayıs sonu Haziran başı'' şeklindeki ifadesi ile seçimden 15-20 gün öncesine dayanmaktadır. Dolayısıyla 15-20 günlük bir temas ile benim seçim kampanyama ne şekilde katkının verildiği ya da tanımadığım Aaron Barr isimli şahıs ile Hüseyin Gün'ün iddia ettiği temas kurularak seçim kampanyama verildiği söylenen katkı ile alakalı benim o dönemlerde yoğun bir seçim trafiği de yaşadığım göz önüne alınarak bilmem ve ilgilenmem mümkün değildir.”dedi.

“İLGİLENMİYORUM” Hüseyin Gün’ün ifadeyle alakalı diyecek bir hususunun olmadığına değinen İmamoğlu, “İlgilenmiyorum. Aynı zamanda Hüseyin Gün’ün manevi annesi olarak belirttiği şahıs ile beni ziyareti sonrasında benim kendisine kampanya sürecindeki yardımları için teşekkür ettiğime dair hususu da şuan hatırlamıyorum. Çünkü o dönem başkan seçildiğim için çok sayıda insana teşekkür etmişimdir. Kendisini destek sunduğunu söylemiş ise nezaketen teşekkür etmişimdir” dedi. “7 AYLIK SEÇİM KAMPANYAMIN ÇÖPE ATILMASI DEMEK” Hüseyin Gün’ün Necati Özkan’ın isteği üzerine İBB veri tabanından seçmen analizi yaptığı yönündeki ifadesi sorulan İmamoğlu “Hayatımda duyduğum en saçma yorumlardan ibaret beyanlar. 2019 Haziran başında Necati Özkan ile tanıştığını anladığım ve iddia ettiği şekliyle seçim kampanyama yardım ettiğini belirten şahsın 15 gün içinde bütün kampanyamı yönlendirmesi ve etkilemesi kesinlikle akla mantığa uygun değildir. Çünkü ben o dönem 7 aylık bir seçim kampanyası gerçekleştirmiştim. Bütün kampanya süremin adeta çöpe atılarak sadece 15 güne indirmesi hayatın olağan akışına uygun değildir. 6 yaşında Kuran-ı Kerim okumayı bilen bir şahıs olarak CIA çalışanı olduğu belirtilen Aarron Barr isimli şahsın bana muhafazakarlara nasıl davranmam ile alakalı tavsiyelerde bulunması akla mantığa uygun değildir” şeklinde konuştu.