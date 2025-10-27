Çalışanların yüzde 2’si asgari ücretin 7,5 katı kazanıyor

Prime esas kazançta üst sınır 2017 yılına kadar asgari ücretin 6,5 katı idi. 2017 yılında asgari ücretin 7,5 katına çıkartıldı. TBMM gündeminde bulunan kanun teklifi ile asgari ücretin 9 katına çıkartılacak.

Kanun teklifinin TBMM Plan Bütçe Komisyonundaki görüşmeleri sırasında İYİ Parti Milletvekili Erhan Usta, prime esas kazançta üst sınır koymanın sebebini sorarak, “Üst sınırsız olsun, kaçtan yatırıyorsa yatırsın yatırmak isteyen adam. Bunun mantığı ne?” dedi.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkan Yardımcısı İsmail Ertüzün, üst sınır olmadığında işverenin de çalışanın da kısa vadede aleyhine olduğunu, çünkü daha yüksek prim ödemek zorunda kaldıklarını vurguladı. Ertüzün, “Çok yüksek, sınırsız bir sistem içerisinde bağlayacağınız emekli aylığı da vereceğiniz kısa vadeli sigorta kapsamındaki ödenekler de çok yüksek oluyor” diye konuştu. Genel ücret ortalaması dikkate alındığında prime esas kazanç için üst sınırının asgari ücretin 7,5 – 9 katı olmasının makul göründüğünü söyledi.

Ertüzün’ün komisyonda verdiği bilgiye göre, halen asgari ücretin 7,5 katı üzerinden prim ödeyenlerin sayısı 358 bin kişi. Asgari ücret üzerinden prim ödeyenlerin oranı yüzde 40, asgari ücretin 2 katına kadar olanların oranı yüzde 72,5.

SGK’nın verilerine göre, temmuz ayı itibarıyla 4/a (SSK) kapsamında çalışan zorunlu sigortalı sayısı 17 milyona ulaşıyor. Asgari ücretin 7,5 katı üzerinden prim ödeyen 358 bin kişi toplam sigortalı çalışanların sadece yüzde 2,1’ini oluşturuyor. Asgari ücretin 7,5 katı 2025 yılı için aylık brüt kazancın 195.041,25 TL olduğu anlamına geliyor. Bunların net ücreti ise ocak ayından beri brüt ücretin aynı olması halinde aylık 110.898 TL'yi buluyor.

Asgari ücret üzerinden prim ödeyenlerin toplam çalışanların yüzde 40’ı oranında olduğu dikkate alınırsa, 6,8 milyon kişi asgari ücretle çalışıyor veya SGK’ya asgari ücret üzerinden çalışıyormuş gibi gösteriliyor.

REKLAM

Çalışanlar için SGK’ya gönderilen beyannamelere göre, 17 milyon çalışanın aylık ortalama brüt kazancı 49.304,10 TL düzeyinde bulunuyor. Bu da prime esas ortalama kazançların asgari ücretin 1,9 katı düzeyinde olduğu anlamına geliyor.