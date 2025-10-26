Galatasaray: 3 - Göztepe: 1 | MAÇ SONUCU

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray sahasında Göztepe'yi konuk etti. RAMS Park'ta oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 3-1 kazandı.

Galatasaray'da goller 19. dakikada Victor Osimhen, 63. dakikada Gabriel Sara ve 66. dakikada Mauro Icardi'den gelirken Göztepe'nin tek golünü ise 6. dakikada Efkan Bekiroğlu kaydetti.

Bu sonuçla birlikte puanını 28'e yükselten Galatasaray ligde yoluna namağlup devam etti. Göztepe ise ligde üst üste ikinci mağlubiyetini alarak 16 puanda kaldı. Tredyol Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray sahasında Trabzonspor ile karşılaşacak. Göztepe ise evinde Gençlerbirliği'ni ağırlayacak. REKLAM

DAVINSON SANCHEZ, TRABZONSPOR MAÇINDA YOK! Göztepe mücadelesinde Galatasaray'a kötü bir haber geldi. Galatasaray'da Davinson Sanchez, 16. dakikada sarı kart gördü. Sanchez, bu sarı kartla cezalı duruma düştü. Kolombiyalı oyuncu gelecek hafta oynanacak Trabzonspor maçında forma giyemeyecek. GÖZTEPE'DE KIRMIZI KART Mücadelenin 42. dakikasında Göztepe forması giyen Malcom Bokele, ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Kamerunlu stoper gelecek hafta Gençlerbirliği ile oynanacak maçta forma giyemeyecek.

REKLAM SAHASINDA 31 MAÇTIR KAYBETMİYOR Galatasaray, sahasında oynadığı son 31 resmi maçta rakiplerine mağlup olmadı. RAMS Park'taki son yenilgisini geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında İsviçre temsilcisi Young Boys karşısında 1-0'lık skorla yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasında iç sahada 31 resmi maça çıktı. Galatasaray, bu süreçte 22'i Süper Lig, 5'i UEFA Avrupa Ligi, 2'si Ziraat Türkiye Kupası ve 2'si UEFA Şampiyonlar Ligi olmak üzere 31 resmi müsabakada 23 galibiyet, 8 beraberlik yaşadı.

LİGDE 17 MAÇTIR KAYBETMİYOR Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'de çıktığı 18 müsabakada rakiplerine mağlup olmadı. Ligde son yenilgisini geçen sezonun 29. haftasında deplasmanda Beşiktaş karşısında yaşayan Galatasaray, sonrasındaki 18 maçta 17 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti. REKLAM Sarı-kırmızılılar, söz konusu süreçte rakiplerinin ağlarını 47 kez sarsarken sadece 7 gol yedi.

TARAFTARDAN BARIŞ ALPER YILMAZ'A DESTEK Sarı-kırmızılı taraftarlar, Bodo/Glimt ile oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi maçında bir grup taraftarın tepki gösterdiği Barış Alper Yılmaz'a moral verdi. ultrAslan'ın yer aldığı kuzey tribününde Barış Alper için, "Mücadeleye yılmadan devam." pankartı asıldı. MAÇTAN DAKİKALAR Göztepe, 6. dakikada öne geçti. Juan'ın pasıyla savunma arkasına sarka Janderson'un ceza sahası sağ çaprazından çektiği şutta top, üst direkten döndü. Sallai'nin uzaklaştıramadığı meşin yuvarlağı önünde bulunan Efkan Bekiroğlu'nun altıpasın sol çaprazından çektiği şutta top ağlarla buluştu: 0-1. 14. dakikada Osimhen'in pasıyla ceza yayında topla buluşan Sara'nın bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta çıktı. REKLAM 19. dakikada Galatasaray beraberliği yakaladı. Furkan Bayır'ın hatalı pasında ceza sahası içinde topla buluşan Osimhen, kaleciden sıyrıldıktan sonra sol çaprazdan yaptığı vuruşla fileleri havalandırdı. İlk başta ofsayt kararı veren hakem Oğuzhan Çakır, VAR'a gitmesinin ardından golü verdi: 1-1.