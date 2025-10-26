ABD Başkanı Trump, Doha'da yakıt molası sırasında Katar Emiri Al Sani ile görüştü

ABD Başkanı Donald Trump, Malezya'ya hareketi sırasında Doha'da kısa yakıt molası sırasında Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir araya geldi.

Trump'ın 47. Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) Zirvesi'nin düzenlendiği Malezya'ya gitmek üzere bindiği Air Force One uçağı, yakıt ikmali için Katar'daki El Udeid Hava Üssü'ne indi.

İkmal sırasında Trump, Katar Emiri Al Sani ile uçaktayken görüştü.

Trump, burada yaptığı açıklamada, Orta Doğu'da barışın sağlanmasına "çok büyük katkısı" olduğunu söylediği Katar'ı "harika bir müttefik" şeklinde nitelendirdi.

Gazze'deki ateşkesin kalıcı olup olmayacağı sorulduğunda Trump, "Bence kalıcı olacak. Olmazsa Hamas'ın sorunu olur. Hamas'ı çok hızlı bir şekilde halletmek zor olmayacak. Umarım (anlaşma) Hamas için de yürür, çünkü bize bir konuda söz verdiler." ifadelerini kullandı.

