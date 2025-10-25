Habertürk
        Ozan Güven, 5 yıl sonra ilk kez konuştu

        Ozan Güven, 5 yıl sonra ilk kez konuştu

        Ozan Güven'e eski sevgilisi Deniz Bulutsuz'u darp ettiği gerekçesiyle verilen 2 yıl, 3 ay hapis cezası, geçtiğimiz günlerde İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi tarafından onandı. Bu cezaya göre; Ozan Güven, açık cezaevinde 45 gün hapis yatacak. Güven, düzenlediği basın toplantısında; iddia edildiği gibi Bulutsuz'a şiddet uygulamadığını, bu nedenle de özür dilemeyeceğini söyledi

        Giriş: 25.10.2025 - 20:00 Güncelleme: 25.10.2025 - 20:28
        5 yıl sonra ilk kez konuştu
        2020'de o dönemki sevgilisi Deniz Bulutsuz'u darp ettiği ve şiddetli şekilde yaraladığı iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan oyuncu Ozan Güven, geçtiğimiz aylarda açıklanan yerel mahkeme kararıyla 2 yıl, 3 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

        Ozan Güven; 'hakaret' ve 'cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından ise beraat etmişti.

        Hapis talebinin ardından, kararın reddi için başvuruda bulunan Ozan Güven'e olumsuz cevap geldi. Güven'in talebi, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi tarafından reddedilerek cezası onandı. Bu durumda Ozan Güven, denetimli serbestlik süresinin dışında kalan cezasının infazının 45 gününü açık cezaevinde geçirecek.

        Ozan Güven, olaydan 5 yıl sonra konuşmaya karar vererek, düzenlediği basın toplantısında şunları söyledi: Deni Bulutsuz, ifadesinde şunu söylüyor. "Saatlerce şiddet gördüm" diyor ya, bir kadını alıyorsunuz üzerine çıkıyorsunuz. Saatlerce şiddet uyguluyorsunuz. Bir kadının ne kadar canı olabilir. Yetmiyor, o kadını tutuyorsunuz saçlarından duvara vuruyorsunuz. Bu da yetmiyor merdivenlerden atıyorsunuz, bayılıyor. Üzerine su döküyor ayıltıp devam ediyorsunuz. Ve kadın evden çıkamıyor. Bunu yapan adamın ne korunmaya ne kollanmaya ne de yüzüne bakılacak bir mahluktur. Kim bunun karşısında olabilir. "Kapılar kapalıydı" diyor, kapılar açıktı. Ben iddia ettiği hiçbir şeyi yapmadım. Ben bir kadını dövmedim, bir kadına işkence yapmadım. Gözüne ne oldu bilmiyorum, sabun da kaçsa olabilir, bilmiyorum ben yapmadım. Ben bir kadını dövmedim. Bir kadını sevdim, onunla birlikte olmak istedim. Tanıdığım, tanımadığım, beni seven, bana inanan herhangi bir kadının içine azıcık bile bir şüphe düşürdüysem onların hepsinden tek tek özür dilerim. Ama bir tek senden özür dilemeyeceğim. Çünkü ben sana bir şey yapmadım. Bana açılan 6 davanın 5'inden beraat ettim, aklandım. Bir kadına tokat atarsanız bir yeri açılır, kırılır, çıkığı olur. Ayakta kalması mümkün değil.

        BU DURUMA NASIL GELİNDİ?

        13 Haziran 2020'de Deniz Bulutsuz, sevgilisi Ozan Güven'in kendisini işkence uygulayarak darp ettiğini iddia etti. Ortaya çıkan adli tıp raporunda; kafasının duvara yan şekilde çarpması sol göz içinde ve çevresinde morarma, kol iç kısımda morluklar ve cam kesiği, kalça bölgesinde çok sayıda morluk, merdivenden yuvarlanmaya bağlı sol diz kısmında morluklar ve gözde hafif puslu görünüm tespiti yer aldı. Güven'in, Bulutsuz'u abajurla ve elleriyle vurarak darp etmesine ilişkin 2 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldığı davanın gerekçeli kararında, mahkeme abajuru 'silahtan' saymıştı.

        Ozan Güven'in suçtan ve cezadan kurtulmaya yönelik savunmasına itibar edilmediğini ve Deniz Bulutsuz'un kendisine yapılan saldırıyı def etmek amacıyla Güven'e fiziksel eylemlerde bulunduğunun kabul edildiğini vurgulamıştı.

