"Arazinizde define var..." Mağdur sayısı: 15! 13 milyon TL'lik vurgun!

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından Ankara merkezli İzmir, Tokat, Çankırı ve Yozgat'ta, arazi sahiplerini, arazilerinde define olduğuna inandırarak dolandıran çeteye yönelik operasyon düzenlendi.

34 ŞÜPHELİ 4 AY TAKİP EDİLDİ

DHA'daki habere göre 34 şüpheli, 4 ay boyunca yapılan takip sonucu düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde ve araçlarında yapılan aramada, tarihi eser süsü verilen haç, küp, ayna gibi materyaller ele geçirildi. Şüphelilerin telefon ve bilgisayarlara da inceleme yapılmak üzere el konuldu.

REKLAM

ARAZİYE GÖMÜP, TARİHİ ESER DİYE KANDIRDILAR

Kendilerini 'define bulucu' olarak tanıtan şüphelilerin, önceden ilanlardan tespit ettikleri bazı vatandaşların arazilerine değeri olmayan malzemeler gömdükleri, daha sonra arazi sahipleri ile irtibata geçerek, arazilerinde define olabileceğini söyledikleri belirlendi. Şüpheliler arazi sahiplerine, sözde asırlık define haritaları olduğunu ve define radar sisteminden alarm aldıklarını öne sürdü.

KAZMA KÜREK VERİP KAZDIRDILAR

Çete üyelerinin arazi sahiplerini inandırmak için sözde uydu görüntülerini izletip mağdurun eline kazma kürek verip yeri kazdırdıklarını belirlendi. Kazı sonucu bulunan tarihi eser olduğunu öne sürdükleri malzemeleri el çabukluğuyla alıp torbaya koyarak araziden hemen ayrılan şüphelilerin, sonradan tekrar müştekilerle irtibata geçip malzemeleri arkeologlara ve uzmanlara göstereceklerinden bahsederek, değerlendirme parası istedikleri tespit edildi.