Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa "Arazinizde define var..." Mağdur sayısı: 15! 13 milyon TL'lik vurgun | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        "Arazinizde define var..." Mağdur sayısı: 15! 13 milyon TL'lik vurgun!

        Ankara merkezli 5 ilde, arazi sahiplerini arazilerinde define olduğuna inandırarak 15 kişiyi, 13 milyon TL dolandıran çeteye operasyon düzenlendi. Operasyonda, gözaltına alınan 34 şüpheliden 15'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.10.2025 - 09:08 Güncelleme: 27.10.2025 - 10:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Arazinizde define var..." Mağdur sayısı: 15! 13 milyon TL'lik vurgun!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından Ankara merkezli İzmir, Tokat, Çankırı ve Yozgat'ta, arazi sahiplerini, arazilerinde define olduğuna inandırarak dolandıran çeteye yönelik operasyon düzenlendi.

        34 ŞÜPHELİ 4 AY TAKİP EDİLDİ

        DHA'daki habere göre 34 şüpheli, 4 ay boyunca yapılan takip sonucu düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde ve araçlarında yapılan aramada, tarihi eser süsü verilen haç, küp, ayna gibi materyaller ele geçirildi. Şüphelilerin telefon ve bilgisayarlara da inceleme yapılmak üzere el konuldu.

        REKLAM

        ARAZİYE GÖMÜP, TARİHİ ESER DİYE KANDIRDILAR

        Kendilerini 'define bulucu' olarak tanıtan şüphelilerin, önceden ilanlardan tespit ettikleri bazı vatandaşların arazilerine değeri olmayan malzemeler gömdükleri, daha sonra arazi sahipleri ile irtibata geçerek, arazilerinde define olabileceğini söyledikleri belirlendi. Şüpheliler arazi sahiplerine, sözde asırlık define haritaları olduğunu ve define radar sisteminden alarm aldıklarını öne sürdü.

        KAZMA KÜREK VERİP KAZDIRDILAR

        Çete üyelerinin arazi sahiplerini inandırmak için sözde uydu görüntülerini izletip mağdurun eline kazma kürek verip yeri kazdırdıklarını belirlendi. Kazı sonucu bulunan tarihi eser olduğunu öne sürdükleri malzemeleri el çabukluğuyla alıp torbaya koyarak araziden hemen ayrılan şüphelilerin, sonradan tekrar müştekilerle irtibata geçip malzemeleri arkeologlara ve uzmanlara göstereceklerinden bahsederek, değerlendirme parası istedikleri tespit edildi.

        YÜKSEK FİYATA SATILACAĞINI SÖYLEYİP, PAY İSTEMİŞLER

        Sözde tarihi eserlerin definelerin çok pahalıya satılacağını söyleyerek pay isteyen şüphelilerin, arazilerden malzemeleri çıkardıktan sonra ikinci aşamaya geçtikleri ifade edildi. Mağdurların, 'Tarihi eser uzmanı' olarak tanıtan çete üyeleriyle görüştürüldüğü, malzemeleri uzmanların incelediklerini ve yüksek tutara yurt dışında satabileceklerini söyledikleri bildirildi.

        REKLAM

        HİKAYELER UYDURMUŞLAR

        Ayrıca şüphelilerin, sözde eserlerle ilgili kıymet arttırıcı hikayeler uydurarak, milattan önce büyü yapmak için kullanılıyordu dedikleri ve değer artırmaya çalıştıkları da belirlendi.

        15 KİŞİYİ 13 MİLYON TL DOLANDIRDILAR

        Çete üyelerinin, bu yöntemle kandırdıkları 15 mağduru yaklaşık 13 milyon TL dolandırdığı saptandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan 34 şüpheliden 15'i tutuklandı, 19'u adli kontrol kararıyla bırakıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #ankara
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Hacıosmanoğlu: 571 hakemin 152'si bahis oynuyor!
        Hacıosmanoğlu: 571 hakemin 152'si bahis oynuyor!
        Türkiye'nin ilk hızlı tren fabrikası
        Türkiye'nin ilk hızlı tren fabrikası
        Karadağ Türk vatandaşlarına vizesiz geçişi askıya almayı planlıyor
        Karadağ Türk vatandaşlarına vizesiz geçişi askıya almayı planlıyor
        Yakılmış ceset anahtardan tespit edildi!
        Yakılmış ceset anahtardan tespit edildi!
        MHP sundu: Yabancı dijital platformlara vergi artırılıyor
        MHP sundu: Yabancı dijital platformlara vergi artırılıyor
        Bokele'nin kırmızı kartı doğru mu?
        Bokele'nin kırmızı kartı doğru mu?
        Hilal 22 yaşındaydı... Mezuniyet sevinci yarım kaldı!
        Hilal 22 yaşındaydı... Mezuniyet sevinci yarım kaldı!
        Alt kata evinden su sızdı... Komşu cinayeti!
        Alt kata evinden su sızdı... Komşu cinayeti!
        Arjantin'deki seçimleri Milei'nin partisi kazandı
        Arjantin'deki seçimleri Milei'nin partisi kazandı
        27 Ekim - 2 Kasım haftası burç yorumlarınız
        27 Ekim - 2 Kasım haftası burç yorumlarınız
        "İlişki yaşamadım"
        "İlişki yaşamadım"
        Sizi de seyahat kaşıntısı tutuyor mu?
        Sizi de seyahat kaşıntısı tutuyor mu?
        Ne yaptın kaptan? Ehliyetine el konuldu!
        Ne yaptın kaptan? Ehliyetine el konuldu!
        Beşiktaş taraftarından büyük tepki!
        Beşiktaş taraftarından büyük tepki!
        "Yanlış anlayanlar var"
        "Yanlış anlayanlar var"
        Sayıları sadece 358 bin
        Sayıları sadece 358 bin
        İkinci elde 174 milyon lira ceza
        İkinci elde 174 milyon lira ceza
        Kimler geldi, kimler geçti!
        Kimler geldi, kimler geçti!
        Kartalkaya kâbusunda 3.duruşma başladı!
        Kartalkaya kâbusunda 3.duruşma başladı!