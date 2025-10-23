Habertürk
        Yozgat haberleri: Bıçaklar çekildi: 2 ölü! Alacak verecek vahşeti | SON DAKİKA HABERİ

        Bıçaklar çekildi: 2 ölü, 2 yaralı! Sokakta alacak verecek vahşeti!

        Yozgat'ta, iki grup arasında alacak verecek meselesi nedeniyle sokakta yaşanan kavgada bıçaklar çekildi. İki kişinin öldüğü, iki kişinin de ağır yaralandığı olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2025 - 08:22 Güncelleme: 23.10.2025 - 10:02
        Bıçaklar çekildi: 2 ölü, 2 yaralı! Sokakta alacak verecek vahşeti!
        Yozgat'ın Sorgun ilçesinde, alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı.

        İKİ GRUP ARASINDA KAVGA ÇIKTI

        Alınan bilgiye göre, Hanbaşı Mahallesi'nde alacak verecek meselesi nedeniyle bir araya gelen iki grup arasında tartışma çıktı.

        Hayatını kaybeden Cesur Arslan.
        4 KİŞİ BIÇAKLA YARALANDI

        AA'daki habere göre tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu çıkan arbedede Cesur Arslan, Kenan Kızıl, E.Y. ve T. K. bıçakla yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Hayatını kaybeden Kenan Kızıl.
        2 KİŞİ ÖLDÜ, 2 AĞIR YARALI VAR

        Yaralılar, ambulanslarla Sorgun Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Arslan ve Kızıl, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kavgada ağır yaralanan E.Y. ve T.K, Yozgat Şehir Hastanesine sevk edildi.

        Olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı.

        #Yozgat
        #Son dakika haberler
