Ukrayna lideri Zelenskiy, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda ateşkesin olası olduğunu ancak toprak tavizi vermeyeceklerini duyurdu.

ABD'nin Rusya'ya yaptırım uygulamasının diğer ülkelere önemli bir mesaj olduğunu belirten Zelenskiy, "AB'nin Rusya için yürürlüğe koyduğu 19. yaptırım paketi bizim için hayati derecede önemli. Rusya'ya enerji yaptırımı uygulanması çok kritik" dedi.

Zelenskiy, ateşkes için Rusya'ya daha fazla baskı yapılması gerektiğini sözlerine ekledi.