        Haberler Gündem Güncel Tam o an! Tunceli'de kaydedildi, 'kaç' uyarısıyla kurtuldu! | Son dakika haberleri

        Tam o an! Tunceli'de kaydedildi, 'kaç' uyarısıyla kurtuldu!

        Tunceli'de mucize bir kurtuluş yaşandı. Kentte yol kenarında bekleyen taksi şoförü, dağdan kopan kaya parçalarının altında kalmaktan başka birinin 'Kaç' uyarısıyla son anda kurtuldu. O anlar kameraya yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.10.2025 - 10:25 Güncelleme: 23.10.2025 - 10:25
        Tam o an! Tunceli'de kaydedildi, 'kaç' uyarısıyla kurtuldu!
        Tunceli'de yol kenarında bekleyen taksi şoförü, dağdan kopan kaya parçalarının altında kalmaktan başka birinin ‘Kaç’ uyarısıyla son anda kurtuldu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

        DHA'nın haberine göre olay, dün Tunceli-Erzincan kara yolunun 20’nci kilometresindeki Kara Haydar mevkisinde meydana geldi.

        Sık sık kaya düşmelerinin yaşandığı belirtilen yerde biri taksi ile otomobil park halindeyken dağdan kaya parçaları koptu. Otomobilin sürücüsü taksiye doğru gelen kaya parçalarını görerek şoförü uyardı.

        Durumu fark eden taksinin şoförü hızla koşarak bölgeden uzaklaştı. Olayda yaralanan olmazken, düşen büyük bir kaya parçası yolu aşıp Pülümür çayına düştü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Geçen yıl da aynı bölgede 2 kişi kaya düşmesi sonucu yaşamını yitirmişti.

