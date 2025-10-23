Habertürk
        Haberler Gündem Hava Durumu Son dakika: Meteoroloji'den sağanak yağmur uyarısı! Bu bölgeler dikkat - 23 Ekim Hava Durumu | Son dakika haberleri

        Meteoroloji'den sağanak yağmur uyarısı! Bu bölgeler dikkat

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; 7 il için sarı kodlu uyarı yayınlandı. Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Batı ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun büyük bölümü gök gürültülü sağanak yağmurlu olacak. Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışı bekleniyor. Yağışların; Kuzey Ege kıyıları ile Trakya ve Çanakkale çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.10.2025 - 07:25 Güncelleme: 23.10.2025 - 07:25
        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkii, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz (Ordu hariç), Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Eskişehir, Ankara, Çankırı, Sivas, Çorum, Bitlis ve Van çevrelerinin yağmur ve sağanak, batı kesimlerin yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunun yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Kuzey Ege kıyıları ile Edirne'nin ve Kırklareli’nin güneyi, Tekirdağ’ın batısı ve Çanakkale çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

        İstanbul

        Yağmurlu 20°

        Ankara

        Kısmen Güneşli 21°

        İzmir

        Yağmurlu 22°

        Antalya

        Yağmurlu 22°

        Trabzon

        Parçalı bulutlu 21°

        Bursa

        Yağmurlu 18°

        Adana

        Parçalı bulutlu 27°

        Diyarbakır

        Parçalı bulutlu 24°

        Gaziantep

        Kısmen Güneşli 23°

        Ağrı

        Parçalı Bulutlu 16°

        Hava sıcaklığının, kuzey, iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

        KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

        Yağışların, Kuzey Ege kıyıları ile Edirne'nin ve Kırklareli’nin güneyi, Tekirdağ’ın batısı ve Çanakkale çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

