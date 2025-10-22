Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya ABD'den Rusya'ya yaptırım açıklaması | Dış Haberler

        ABD'den Rusya'ya yaptırım açıklaması

        ABD Hazine Bakanlığı, Rusya'ya yönelik yaptırım kararını duyururken, ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesini iptal ettiğini ifade etti. Trump, Putin'le görüşmelerinin iyi geçtiğini ancak bir yere varmadığını söyledi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.10.2025 - 23:31 Güncelleme: 23.10.2025 - 01:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        ABD'den Rusya'ya yaptırım açıklaması
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        ABD Hazine Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre; Lukoil ve Rosneft isimli 2 Rus petrol şirketi yaptırıma tabi tutuldu.

        Rusya'nın Ukrayna'da süren savaşı bitirme sürecine bağlılık göstermemesi, karara gerekçe olarak gösterildi.

        Açıklamada, yaptırımların Rusya'nın savaş için elde ettiği gelirleri zayıflatacağı ifade edildi.

        ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, "Hazine Bakanlığı, Başkan Trump'ın bir savaşı daha sona erdirme çabalarına destek olmak için gerekirse daha fazla adım atmaya hazır." dedi.

        Bessent ayrıca, müttefikleri yaptırımlara uymaya çağırdı.

        "GÖRÜŞMEYİ İPTAL ETTİM"

        ABD Başkanı Trump, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'yi Beyaz Saray'da ağırlarken, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

        ABD Başkanı Donald Trump yaptırımlara dair açıklamasında "Rusya'ya yönelik yaptırım vaktinin geldiğini hissettim. Uzun süre bekledim." dedi.

        Trump ayrıca, Putin'le görüşmenin doğru olacağını düşünmediğini ve bu sebeple görüşmeyi iptal ettiğini belirtti.

        Donald Trump, Putin'le görüşmelerinin iyi geçtiğini ancak bir yere varmadığını dile getirirken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin daha makul olmasını umduğunu söyledi.

        ABD Başkanı, Ukrayna'nın Rusya içlerine yönelik kullandığı füzelere ilişkin açıklamasında ise "Ukrayna bizim füzelerimizi kullanmıyor. Bence, Avrupa füzelerini kullanıyorlar. Yaptıklarını ben kontrol etmiyorum. Ben, kendi füzelerimizi kontrol ediyorum ve bizim füzelerimizi kullanmıyorlar." dedi.

        Donald Trump, "Putin'in (Ukrayna'nın) sadece bir kısmına değil tamamına sahip olmayı istediğini her zaman hissettim. Bence şu an müzakere etmek istiyor. Onun (Ukrayna'nın) tamamını almasını istemiyoruz." dedi.

        BUDAPEŞTE'DE GÖRÜŞME KARARI ALINMIŞTI

        Donald Trump ile Vladimir Putin, geçtiğimiz hafta bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.

        Donald Trump, telefon görüşmenin çok verimli geçtiğini dile getirirken, ABD ile Rusya arasında üst düzey yetkililerin katılımıyla bir toplantı düzenleneceğini bildirmişti.

        Trump, üst düzey yetkililerin toplantısının ardından, Putin ile Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de görüşeceklerini dile getirmişti.

        Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov ise görüşmenin yapıcı geçtiğini ifade etmişti.

        Uşakov, Putin'in görüşmede, Ukrayna'ya Tomahawk sevkiyatının savaş sahasındaki durumu değiştirmeyeceğini ancak ABD-Rusya ilişkilerine zarar vereceğini söylediğini bildirmişti.

        Putin görüşmede ayrıca, Ukrayna'nın Rusya'nın enerji altyapısını hedef aldığını Trump'a iletmişti.

        ZELENSKİY-TRUMP GÖRÜŞMESİ

        Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile Beyaz Saray'da bir araya gelmişti.

        ABD Başkanı, görüşme sonrası Truth Social isimli sosyal medya platformu üzerinden açıklamada bulunmuştu.

        Savaşın sona ermesine dair çağrısına yineleyen Trump, açıklamasında "Samimi ve ilginç bir görüşmeydi. Ancak Putin'e söylediğimi ona da söyledim. Anlaşma yapma ve ölümleri sona erdirme vakti geldi... Şu an oldukları yerde dursunlar. İkisi de zafer ilan etsin ve tarih karar versin." ifadelerini kullanmıştı.

        Trump, dün yaptığı açıklamada ise "Ukrayna savaşı kazanabilir. Ancak ben kazanacaklarını düşünmüyorum. Kazanacaklar demedim. Her şey olabilir. Savaşlar ilginçtir." diye konuşmuştu.

        Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin birbirinden nefret ettiğini söyleyen Trump, bu durumun barışın sağlanmasını zorlaştırdığını ifade etmişti.

        REKLAM

        *Fotoğraf: EPA/SERGEY BOBYLEV, temsilidir

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Avrupa'nın kralı Galatasaray!
        Avrupa'nın kralı Galatasaray!
        Madrid'de Türk derbisi! İşte gecenin sonuçları...
        Madrid'de Türk derbisi! İşte gecenin sonuçları...
        Beşiktaş, Konya'da 2 golle kazandı!
        Beşiktaş, Konya'da 2 golle kazandı!
        "Buna anlam vermek zor!"
        "Buna anlam vermek zor!"
        Eski eşinin evini ateşe verdi! 3'ü ağır 7 yaralı
        Eski eşinin evini ateşe verdi! 3'ü ağır 7 yaralı
        "Galatasaray daha fazla atabilirdi!"
        "Galatasaray daha fazla atabilirdi!"
        Trafikte makas atan yandı!
        Trafikte makas atan yandı!
        Victor Osimhen'den rekor!
        Victor Osimhen'den rekor!
        Asgari ücret maratonu başlıyor
        Asgari ücret maratonu başlıyor
        Lüks rezidansta “kahveli” kavga
        Lüks rezidansta “kahveli” kavga
        Ukrayna Gripen savaş uçağı tedarik edecek
        Ukrayna Gripen savaş uçağı tedarik edecek
        Volkswagen'den üretime 'ara' kararı
        Volkswagen'den üretime 'ara' kararı
        36 maddelik torba teklifte neler var?
        36 maddelik torba teklifte neler var?
        İndirim mi, pas mı?
        İndirim mi, pas mı?
        Suya dalabilen tek yırtıcı kuş Uluabat Gölü’nde!
        Suya dalabilen tek yırtıcı kuş Uluabat Gölü’nde!
        G.Saray'a İlkay Gündoğan şoku!
        G.Saray'a İlkay Gündoğan şoku!
        ABD-Çin ticaret savaşında 'nadir' cephe
        ABD-Çin ticaret savaşında 'nadir' cephe
        “Türkiye’yi tanıdıkça tekrar geliyorlar”
        “Türkiye’yi tanıdıkça tekrar geliyorlar”