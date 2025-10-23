Habertürk
        Madrid'de Türk derbisi! İşte gecenin sonuçları...

        Madrid'de Türk derbisi! İşte gecenin sonuçları...

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta heyecanı sona erdi. Temsilcimiz Galatasaray, Norveç ekibi Bodo/Glimt'i 3-1 mağlup etti. Arda Güler'in forma giydiği Real Madrid ise sahasında Kenan Yıldız'lı Juventus'u 1-0 yendi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.10.2025 - 00:10 Güncelleme: 23.10.2025 - 00:24
        Madrid'de Türk derbisi! İşte gecenin sonuçları...
        UEFA Şampiyonlar Ligi'nde üçüncü hafta mücadeleleri tamamlandı.

        36 takımlı lig formatına göre düzenlenen Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 9 maç oynandı.

        Galatasaray, sahasında ağırladığı Norveç temsilcisi Bodo/Glimt'i Osimhen (2) ve Yunus Akgün'ün golleriyle 3-1 mağlup ederek bu sezon ikinci galibiyetini elde etti. Konuk takımın golünü Helmersen kaydetti.

        ARDA'LI REAL MADRID, KENAN'LI JUVENTUS'U ÜZDÜ

        Milli futbolcu Arda Güler'in formasını giydiği Real Madrid ile Kenan Yıldız'ın oynadığı Juventus'u karşı karşıya getiren mücadelede, İspanyol temsilcisi Jude Bellingham'ın attığı golle sahadan 1-0 galip ayrıldı.

        MAÇIN OYUNCUSU ARDA GÜLER SEÇİLDİ

        Milli futbolcumuz Arda Güler, Real Madrid - Juventus maçının oyuncusu seçildi.

        Chelsea, hakem Felix Zwayer'in 3 kez penaltı noktasını gösterdiği maçta Ajax'ı Marc Guiu, Moises Caicedo, Enzo Fernandez, Estevao ve Tyrique George'un golleriyle 5-1 mağlup etti. Konuk ekibin golü bir dönem Beşiktaş forması da giyen Wout Weghorts'tan geldi.

        19 yaşındaki Marc Guiu, 18. dakikada attığı golle Chelsea tarihinin Şampiyonlar Ligi'nde gol atan en genç futbolcusu oldu. 45+6. dakikada penaltıdan rakip fileleri havalandıran 18 yaşındaki Estevao, 33 dakika sonra rekoru kendi adına geliştirdi.

        66. dakikada Romeo Lavia'nın yerine giren 17 yaşındaki Reggie Walsh, Chelsea'nin Şampiyonlar Ligi'nde forma giyen en genç oyuncusu oldu.

        Liverpool geriye düştüğü Eintracht Frankfurt deplasmanından 5-1 galip ayrılırken, Bayern Münih de sahasında Club Brugge'ü 4-0 yendi.

        Ligde oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

        Galatasaray-Bodo/Glimt (Norveç): 3-1

        Athletic Bilbao (İspanya)-Karabağ (Azerbaycan): 3-1

        Chelsea (İngiltere)-Ajax (Hollanda): 5-1

        Atalanta (İtalya)-Slavia Prag (Çekya): 0-0

        Eintracht Frankfurt (Almanya)-Liverpool (İngiltere): 1-5

        Sporting (Portekiz)-Olimpik Marsilya (Fransa): 2-1

        Monaco (Fransa)-Tottenham (İngiltere): 0-0

        Real Madrid (İspanya)-Juventus (İtalya): 1-0

        Bayern Münih (Almanya)-Club Brugge (Belçika): 4-0

