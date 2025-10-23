Yatırımcı artık Türkiye Varlık Fonu'nun kapısını çalıyor

Türkiye Varlık Fonu (TVF) kuruluşundan bu yana 10 yılı geride bırakırken, bugün 7 sektörden toplam 34 şirket ve 2 lisans ile 46 taşınmazı bulunan bir dev haline geldi. TVF Genel Müdürü Arda Ermut, düzenlenen basın buluşmasında Genel Müdür Yardımcısı Mahmut Kayacık ile birlikte fonun bugüne kadarki yatırımları ve stratejik hedeflerine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

DÜNYADA İLK 10'A GİRDİ

Verilen bilgiye göre TVF'nin 2024’te toplam varlıkları 12 milyar 714 milyon TL’ye kadar yükseldi. Bu, 2023 yılına kıyasla yüzde 35'lik bir büyüme anlamına gelmektedir. Söz konusu dönemde net hasılat, 1.4 milyar TL seviyesinden 2 milyar TL’ye çıkarken, nihai dönem kârı 2023’teki 320.6 milyon liradan 371.4 milyon liraya yükseldi.

REKLAM

2024 sonu itibarıyla TVF 360 milyar dolarlık varlık büyüklüğüne ulaşırken dünya çapında varlık ve emeklilik fonları verilerini kamuyla paylaşan Global Sovereign Wealth Funds'ın hazırladığı listeye göre dünyanın en büyük 10. varlık fonu oldu.

TVF'nin bugüne kadar yaptığı yatırımların toplamı ise 13 milyar doları buldu.

"CİDDİ BİR NAKİT REZERVİNE ULAŞILDI" TVF Genel Müdürü Arda Ermut fonun başarılı finansal yönetimi ve borçlanma stratejisi sayesinde ciddi bir nakit rezervine ulaştıklarını ifade etti. Hedef ülke ve bölgelerde stratejik ortaklıklar kuracaklarını söyleyen Ermut "Yatırım için teklif eden aşamasından, yatırım için teklif alan aşamasına geçtik. Yatırım için yurt dışı ve yurt içinden pek çok teklif geliyor. Bunları ciddiyetle değerlendiriyoruz" dedi. Ermut; Abu Da­bi, Irak, Sin­gapur, Kore ve İs­panya'da varlık fonlarıyla anlaşmalar imzaladıklarını belirterek Umman ile de yeni bir anlaş­ma imzalayacaklarının bilgisini verdi. Yatırımcıların artık TVF’nin güvenilir olduğuna kanaat getirdiğini vurguladı. TVF Genel Müdür Yardımcısı Mahmut Kayacık da uluslararası yatırımcıların bir yere yatırım yaparken Dünya Bankası EBRD gibi kurumların işin içinde olup olmadığına baktığını hatırlatarak TVF'nin de benzer bir konuma geldiğini ifade etti ve ekledi: "Artık Varlık Fonu'nun burada yatırımı var mı diye soruyorlar."

REKLAM BALIKESİR'DE 2.5 MİLYAR DOLARLIK ALTIN REZERVİ TVF Genel Müdürü Arda Ermut fonun bünyesindeki şirketlere ilişkin de bilgiler verdi. Bunların en önemlilerinden birisi ise Türk Altın. Türk Altın'ın elindeki en önemli lisanslardan birinin Balıkesir İvrindi Güneş Madeni olduğunu söyleyen Ermut burada 600 bin ons yani yaklaşık 2.5 milyar dolarlık bir altın rezervi bulunduğunu belirtti. Söz konusu madende çalışmaların 2026 yılında başlaması hedefleniyor. Toplantıda verilen bilgiye göre TVF bünyesindeki Türkiye Maden’in güncel olarak 25 adet ruhsatı bulunuyor. Dört öncelikli proje sahasında toplam 300 bin metre sondaj ve jeolojik çalışmalar tamamlanmış durumda. ÇAYKUR KÂRA GEÇTİ Arda Ermut zarar ettiği gerekçesiyle geçmişte zaman zaman eleştiri oklarının hedefinde yer alan Çaykur ile ilgili son bilgileri de paylaştı. Ermut hem Çaykur’un hem de Türkşeker’in operasyonel olarak kârda olduğunu, Çaykur’un ise net kâra geçtiğini de belirtti. Ancak aktif olarak Çaykur'un yönetiminin Tarım Bakanlığında olduğunu hatırlatarak "Zaman zaman Mecliste de bunu belirttik. Çaykur maddi yönünün yanında bölge için sosyal yönü de önemli bir firma. Yönetimi bizde değil. Dolayısıyla kâra geçtiği için bu noktada krediyi kendimiz alamayız" dedi.

REKLAM Genel Müdür Yardımcısı Kayacık da Çaykur’un net kâra geçişinde üç unsurun önemli olduğu bilgisini verdi. Bunların birincisi yapılan sermaye artırımları olduğunu söyleyen Kayacık "Çay fiyatlarında güncelleme yapabilmeye başladılar. Maliyet kontrolü de yaptılar. O nedenle de kâra geçebildi şirket” dedi. TEKNOLOJİ FONU 2 YILDA 100 MİLYON DOLARLIK YATIRIM TAAHHÜDÜ VERDİ Arda Ermut, teknoloji yatırımlarında izledikleri stratejiye ilişkin de bilgiler verdi. Bünyelerindeki Türkiye Teknoloji Fonu'nun (TTF), doğrudan girişimlere yatırım yapmaktan çok, girişim sermayesi ve özel sermaye fonlarına yatırım yaparak 'fonların fonu' şeklinde konumlandığını belirtti. TTF'nin, son iki yılda 10’dan fazla fona 100 milyon doları aşan yatırım taahhüdü verdiği bilgisini paylaşan Ermut "Desteklenen fonlar yalnızca Türkiye merkezli değil; uluslararası alanda tanınan, köklü fonlar da kapsamda yer aldı" dedi. Yakın zamanda 5G ihalesiyle gündeme gelen Türk Telekom ve Turkcell de TVF'nin en önemli şirketleri arasında yer alıyor. Arda Ermut bu şirketlerde müdahaleci bir konumda olmadıklarını, destekleyici olmaya çalıştıklarını belirtti.

TÜRK TELEKOM'UN DEĞERİ KATLANDI Türk Telekom’da altyapı imtiyazının uzamasıyla şirket değerinde ciddi büyüme olduğunu belirten Ermut “İlk olarak şirket bize geçtiğinde 1.6 milyar dolar ile başlamıştık. Şirketin şu anda 3 milyar dolara yakın bir piyasa değeri var” bilgisini paylaştı. REKLAM Türk Telekom'da ikincil halka arz planının olup olmadığının sorulması üzerine ise Ermut, firmanın fiber altyapı yatırımlarının devam etmesi sebebiyle nakit çıkışı yaşadığını ve bunun halka arz için uygun bir zaman olmadığını belirtti. Bu yatırımların "meyvelerinin toplanma" aşamasına geçildiğinde halka arz fırsatlarını değerlendirebileceklerini söyledi. Ermut, bunların yanında İzmir Alsan­cak Limanı ile ilgili stratejik bir yatırım planlarının olduğunu açıkladı. 'ÇIKIŞ' YAPMA PLANI VAR MI? Varlık Fonları genel olarak yatırım yaptıkları şirketlerden bir süre sonra 'exit' yaparak yatırımın meyvelerini toplar. Ancak TVF şu ana kadar hep yatırım yapan ve alan tarafta yer aldı. Arda Ermut da normalde bir fonun amacının doğru zamanda exit yapmak olduğunu belirterek "Doğru zaman geldiğinde fırsatları değerlendirmek isteriz" dedi. Yakın zamanda VakıfBank'ta doğru talebin geldiğini belirten Ermut "Burada 74.8'lik payımız varken sattığımı oran yüzde 1.53" ifadelerini verdi.