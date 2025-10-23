Habertürk
Habertürk
        İzmir'de apartman dairesinde yangın; Mahsur kalan 4 kişi ile 1 köpek kurtarıldı

        İzmir’de apartman dairesinde yangın! Mahsur kalan 4 kişi ile 1 köpek kurtarıldı

        İzmir'in Gaziemir ilçesinde 7 katlı bir apartmanın 1'inci katında yangın çıktı. Binada mahsur kalan 4 kişi ile 1 köpek itfaiye merdiveni ile kurtarılırken, yangın müdahale ile söndürüldü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.10.2025 - 02:51 Güncelleme: 23.10.2025 - 02:51
        Apartman dairesinde yangın! Mahsur kalan 4 kişi ile 1 köpek kurtarıldı
        Yangın, saat 01.00 sıralarında Irmak Mahallesi 706 Sokakta bir sitede bulunan 7 katlı apartmanın 1’inci katında çıktı.

        Dairenin mutfak kısmından yükselen alevleri gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangından kaynaklı yayılan duman nedeniyle apartmanda 4 vatandaş ile 1 köpek mahsur kaldı.

        İtfaiye, yangın merdiveniyle mahsur kalanları kurtarırken, yangında kısa sürede kontrol altına alındı. İlk belirlemelere göre, alevlerin, mutfakta bulunan buzdolabından kaynaklı çıktığı öğrenildi.

        Olay ile ilgili başlatılan incelemeler sürüyor.

        Fotoğraf: DHA

        #HABER
        #İzmir
        #izmir haber
        #yerel haber
