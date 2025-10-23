İzmir’de apartman dairesinde yangın! Mahsur kalan 4 kişi ile 1 köpek kurtarıldı İzmir'in Gaziemir ilçesinde 7 katlı bir apartmanın 1'inci katında yangın çıktı. Binada mahsur kalan 4 kişi ile 1 köpek itfaiye merdiveni ile kurtarılırken, yangın müdahale ile söndürüldü

Demirören Haber Ajansı Giriş: 23.10.2025 - 02:51 Güncelleme: 23.10.2025 - 02:51

