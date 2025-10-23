Habertürk
        Haberler Ekonomi Sosyal Güvenlik Emekli Kimlerin sigorta primi yeni yılda artacak? - Sosyal Güvenlik Haberleri

        Kimlerin sigorta primi yeni yılda artacak?

        Sigorta primlerinde 1 puanlık artıştan primini kendisi ödeyenler de etkilenecek. İsteğe bağlı sigorta yaptıranlar ile taksi dolmuş şoförleri, sanatçılar, tarım ve orman işçileri ile ev hizmetlerinde çalışanların primleri yeni yıldan itibaren 1 puan artacak. Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberi

        Giriş: 23.10.2025 - 07:17 Güncelleme: 23.10.2025 - 07:17
        Onların sigorta primi 2026'da artacak
        AK Parti Grubu tarafından TBMM’ye sunulan ve Plan Bütçe Komisyonunda görüşülen vergi kanunları ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifinde Sosyal Güvenlik Kurumu’na ödenen sigorta primlerinde artış öngörülüyor. Bu kapsamda, sigorta primi kendileri tarafından ödenen kişilerin primleri mevcut asgari ücret üzerinden aylık 260,05 TL artacak.

        SORULARINIZ İÇİN: akivanc@haberturk.com

        İsteğe bağlı sigorta yaptıranlar, halen kendileri tarafından belirlenen prime esas kazancın yüzde 32’si oranında prim ödüyorlar. Bunun yüzde 20’si malullük, yaşlılık ve ölüm (MYÖ) sigortası, yüzde 12,5’i genel sağlık sigortası (GSS) için kesiliyor. Yeni düzenlemeyle MYÖ sigorta primi yüzde 21’e, toplam primleri yüzde 33’e çıkacak.

        TARIM VE ORMAN İŞÇİLERİNİN PRİMİ

        5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun ek 5’inci maddesine göre, tarım ve orman işlerinde bir işverene bağlı çalışan işçiler bağlı bulundukları muhtarlık, birlik, kuruluş, il veya ilçe tarım müdürlükleri tarafından düzenlenen belgelerle talepte bulundukları tarihten itibaren sigortalı sayılıyorlar. Tarım ve orman işçileri prim ödeyecekleri aylık kazanç tutarını kendileri belirliyor. Genellikle asgari ücret üzerinden prim ödeniyor.

        Tarım ve orman işçileri mevcut kanuna göre prime esas kazancın yüzde 34,75’i oranında prim ödüyorlar. Ödedikleri primin 20 puanı MYÖ sigortası, yüzde 12,5’i GSS, yüzde 2,25’i iş kazası ve meslek hastalıkları sigortası priminden oluşuyor. Kanun teklifi ile MYÖ primi yüzde 20’den yüzde 21’e, toplam prim oranları ise yüzde 35,75’e yükselecek.

        ŞOFÖR VE SANATÇILARIN PRİMİ

        5510 Sayılı Kanunun ek 6’ncı maddesi uyarınca ticari taksi, dolmuş ve benzeri nitelikteki şehir içi toplu taşıma aracı şoförleri ile Kültür ve Turizm Bakanlığınca belirlenen alanlarda kısmi süreli iş sözleşmesiyle bir veya birden fazla kişi tarafından ayda on günden az çalıştırılan kişiler, ayda 30 gün üzerinden primlerini kendileri ödemek suretiyle sigorta yaptırabiliyorlar. Bunların sigortaları 4/a (SSK) kapsamında değerlendiriliyor. Ancak, ticari taksi ve dolmuş ile benzeri nitelikteki şehir içi toplu taşıma araçlarını işleten kişilerin vergi mükellefi olması halinde, bunlar 4/b (BAĞ-KUR) kapsamında sayılıyor.

        Ek 6’ncı madde kapsamındaki şoför ve sanatçılardan yüzde 20’si MYÖ sigortası, yüzde 12,5’i de GSS olmak üzere yüzde 32,5 oranında prim alınıyor. Bunların primi de 1 puan artarak yüzde 33,5’e çıkacak.

        EV HİZMETLERİNDE ÇALIŞANLAR

        Ev hizmetlerinde bir veya birden fazla kişi tarafından çalıştırılan ve ay içindeki çalışma süresi on günden az olanlar için işverenlerince sadece iş kazası ve meslek hastalığı sigorta primi ödeniyor. Bu primin emekliliğe bir katkısı bulunmuyor. Ev hizmetlerinde on günden fazla çalışanlar için ise işverenlerince sadece çalıştıkları gün için uzun vadeli sigorta primi ödeniyor.

        Bu kişiler prim günlerini 30’a tamamlamak isterlerse primlerini kendileri ödüyorlar. Mevcut kanuna göre bu kişilerden yüzde 20’si MYÖ sigortası, yüzde 12,5’i GSS olmak üzere yüzde 32,5 oranında prim alınıyor. Kanun teklifi ile ödeyecekleri prim 1 puan artarak yüzde 33,5’e çıkacak.

        PRİMLER YENİ YILDAN İTİBAREN ARTACAK

        Prim artışları ocak ayında yürürlüğe girecek. Söz konusu dört grupta yer alan ve primlerini kendileri ödeyenler ocak ayından itibaren primleri 1 puan zamlı ödeyecekler.

