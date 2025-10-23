AB'de 'nadir element' ve 'Çin' alarmı: Kriz artık uzak risk değil, kapımızın önünde

Çin Ticaret Bakanlığı; 9 Ekim'de yaptığı açıklamada nadir toprak elementlerini çıkarma, eritme, ayırma işlemleri, mıknatıs malzemelerinin imalatı ile nadir toprak elementlerinin ikincil kaynak olarak kullanımı ve geri dönüşümüyle bağlantılı teknolojilerin ihracatına kısıtlama getirildiğini duyurmuştu. Ayrıca, Çin'de üretilen nadir toprak elementlerini ihraç eden yabancı şirketlerin, sivil ve askeri ikili kullanıma sahip ürünlerin ihracatı için Ticaret Bakanlığından lisans alması zorunlu tutulmuştu.

Bakanlık yaptığı açıklamada, karara gerekçe olarak, nadir toprak elementlerinin askeri ve sivil kullanıma sahip ürün niteliği taşıdığını ve kontrolünün de normal olduğuna dikkati çekmişti.

Kararın ardından ABD'den tepki gelirken, Çin ürünlerine yüzde 155 vergi getirilmesi kararlaştırılmıştı. Net bir tarih verilmese de müzakere için de kapı aralanmıştı.

AB DE HAREKETE GEÇTİ

AB Komisyonu'nun Ekonomiden Sorumlu Üyesi Valdis Dombrovskis, Alman gazetesine verdiği demeçte AB'nin duruma karşı harekete geçeceğini ifade ederek "Koşullar iyileşmezse olası karşı önlemleri inceliyoruz. Henüz belirli bir araç belirlemedik, ancak görüşmeler devam ediyor" dedi.

Dombrovskis "Bunu uluslararası ortaklarımızla da koordine ediyoruz; örneğin az önce bulunduğum Washington'daki G7 maliye bakanları toplantısında da bunu yapıyoruz" diye ekledi.