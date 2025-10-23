Habertürk
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Spor yazarları Galatasaray'ın Bodo/ Glimt galibiyetini değerlendirdi: Devler Ligi'nde önü açık! - Futbol Haberleri

        Spor yazarları Galatasaray'ın Bodo/ Glimt galibiyetini değerlendirdi: Devler Ligi'nde önü açık!

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, RAMS Park'ta Norveç ekibi Bodo Glimt'i konuk etti. Sarı kırmızılılar, rakibini 3-1 mağlup etti. Spor yazarları Galatasaray'ın galibiyetini değerlendirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.10.2025 - 10:51 Güncelleme: 23.10.2025 - 10:51
        1

        "DEVLER LİGİ'NDE ÖNÜ AÇIK"

        Levent Tüzemen: "Liverpool zaferiyle zirve yapan Galatasaray, Bodo galibiyetiyle Şampiyonlar Ligi'ne ısındığını gösterdi. Galatasaraylı oyuncular, bu oyun anlayışından, coşkudan, mücadeleden geri adım atmadıkları müddetçe Devler Ligi'nde yoluna devam eder. Galatasaray seyircisi de farklı bir tezahürat misyonu üstlenerek rakiplere RAMS Park'ı zindan ederken, Galatasaraylı oyuncuları da ateşliyorlar. Osimhen, gecenin yıldızlığına soyundu…" [Sabah]

        2

        "ADAM TAM BİR CANAVAR!"

        Murat Özbostan: "Galatasaray'ın neden Osimhen'i transfer ettiğini şimdi daha iyi anladınız mı! 75 milyon Euro'luk maliyet çok tartışılsa da bu adamın bunu fazlasıyla hak ettiği ortaya çıktı. 2 gol attı... Önde baskı yaptı, istasyon oldu, her topa kafa soktu. Adamları kovaladı! Önde yaktığı ateş ile Galatasaray'a otoban açtı. Hep oyunun içindeydi. Oyunda kaldığı 73. dakikaya kadar Galatasaray, Osimhen ile çok top kazandı, pozisyona girdi. Attıkları 2 değil 3-4 bile olabilirdi. Adam tam bir canavar. Kafa, ayak, her yeriyle atıyor." [Sabah]

        3

        "AVRUPA'DA EN RAHAT GALİBİYET"

        İbrahim Yıldız: Sarı-Kırmızılı takımın iyi bir omurgası var. Nedir bu omurga diyecek olursak; Uğurcan, Sanchez, Torreira, Lemina ve Osimhen’den oluşan bu dörtlü iyi oynadığı sürece işler her zaman iyi gidiyor. Üstelik Sane gibi bir yıldız oyuncunun olduğunu da göz ardı etmeyelim. Gerçi gol atamadı. Yine de çok güçlü bir isim. Bodo / Glimt karşısında başarılı bir performans sergileyen savunmayı unutmamak gerekir. Okan Buruk, son anlar da dikkat edilecek olursa orta saha ve forveti oyundan aldı. Torreira, Lemina, Yunus, Barış ve Osimhen kenara geldi. Biraz yorgunluk, biraz da 3 golle önde olmanın verdiği güvenle bu değişiklikler yapıldı. Osimhen iki gol atarak görev adamı olduğunu gösterirken her maç olduğu gibi yine fazlaca istekliydi. Her maç söylediğimiz gibi Torreira – Lemina ikilisinin yüksek performansı orta sahanın güçlü oluşunun en somut örneği. Orta sahası başarılı olan takımlar her zaman galibiyete daha yıkındır. Bunu Galatasaray’da görüyoruz. Taraftarıyla, oyuncu grubuyla ortaya koyulan yüksek enerji kazanmanın en önemli faktörü oldu. (Habertürk)

        4

        "8-3 DE BİTEBİLİRDİ, 3-3 DE"

        Erman Toroğlu: "Abartmadan söylüyorum dün gece öyle bir maç oynandı ki, 8-3 de bitebilirdi 3-3 de. Icardi isim olarak çok büyük bir oyuncu ama sahada yürüyecek hali yok. Dün iyi bir İcardi olsaydı Osimhen’in kaçırdığı golleri leblebi gibi atardı. Ama Osimhen enerjisiyle, çabukluğuyla ve takım oyunuyla dün gece rakibi çok bunalttı. Stoperleri çıkarmadı ve Galatasaray’ın attığı gollerde bunun büyük rolü vardı. İlk 30 dakikada sarı-kırmızılılar rakibin kafasını güreşteki gibi yerden kaldırtmadılar. Golleri de öyle buldular. İkinci yarıda Galatasaray’da yorgunluk başladı." [Sözcü]

        5

        "RAKİP HANGİ BİRİNE TEDBİR ALSIN?"

        Ömer Faruk Ünal: "Galatasaray sadece Osimhen’le hücum etmiyor, Sane, Barış Alper, Yunus herkes pozisyon buluyor, herkes gol arıyor! Rakip hangi birine tedbir alsın? Okan Buruk’un takımı, geçmişten farklı olarak bu çeşitliliği sahaya yansıttı.Toplu hücum, toplu savunma yaptılar. Rakip hep hataya zorlandı."[Türkiye]

        6

        "DERS NİTELİĞİNDE"

        Mustafa Çulcu: "İngiliz hakem Micheal Oliver 40 yaşında. Üç gün önce Liverpool-M.United maçını 22 faul, 2 sarı kartla tamamlamıştı. Son İspanya ile olan milli maçımızı yönetmişti. UEFA'nın en formda ilk üç hakeminden biri. İlginçtir sık sık ağzını mikrofona değdirme 'tik'i var, bir de maçlara sakızsız çıkmıyor! UEFA'nın ve hakemin Şampiyonlar Ligi markası maçın üstündeydi. MHK ve hakemlerimiz umarım bu kalite ve muhteşem yönetimi (17 faul, 2 sarı kart) seyretmişlerdir. Seyretmedilerse seminerde ders olarak işlemeliler, iyi bir eğitim olur." [Sabah]

        7

        "O EŞİK AŞILDI"

        Engin Verel: "Bence dünkü galibiyet Galatasaray için en kritik eşikti ve o eşik aşıldı. Darısı bugün Avrupa arenasına çıkacak olan Fenerbahçe ve Samsunspor'un başına. Eminim bu galibiyetin onlar için de önemli bir itici etkisi olacaktır." [Akşam]

        8

        "OSIMHEN YİNE GÖSTERDİ"

        Ercan Taner: "Osimhen böyle maçlar için alınmış bir gol makinesi olduğunu yine gösterdi. Attığı 2. gol daha önce de gelebilirdi. Önemli olan bu tempoyu maç içinde fazla düşürmemek. Hep aynı ritmi göstermek mümkün değil doğal olarak ama rakibe sürekli korku duygusunu atak oynayarak yaşatabilirsiniz. Böyle yaptı Galatasaray." [Sözcü]

        9

        "SIRADAKİ GELSİN"

        Zeki Uzundurukan: "Galatasaray tam bir Şampiyonlar Ligi takımı oldu. Slavia Prag ve Tottenham'ın diş geçiremediği Bodo/Glimt'i Rams Park'ın çimlerine gömdük! Durmak yok, yola devam! Sıradaki gelsin!" [Fotomaç]

        10
