        İş arkadaşının masa altı fotoğrafını çekti... Büyük ceza

        Dikkat! İş arkadaşının masa altı fotoğrafını çekti... Büyük ceza!

        Yargıtay 12. Ceza Dairesi, gizlice iş arkadaşlarının masa altı fotoğraflarını çeken ve bilgisayarlarındaki fotoğraflarını kopyalayan kişiye "özel hayatın gizliliğini ihlal" suçlarından verilen toplam 12 yıl hapis cezasını onadı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2025 - 11:43 Güncelleme: 23.10.2025 - 14:11
        Dikkat! İş arkadaşının masa altı fotoğrafını çekti... Büyük ceza!
        Samsun'da bir kamu kurumunda görevli olan kişi, 2018'de aynı odada beraber çalıştığı 2 iş arkadaşının gizlice masa altı fotoğraflarını çekti.

        FOTOĞRAFLARI DA KOPYALAMIŞ

        AA'daki habere göre söz konusu kişi, iş arkadaşlarının odada bulunmadığı zamanlarda ise bilgisayarlarında bulunan kişisel ve ailevi nitelikteki özel fotoğraflarını kopyalayıp, kendi dijital materyaline aktardı.

        "ÖZEL HAYATIN GİZLİLİĞİNİ İHLAL"DEN DAVA

        Olayın anlaşılması üzerine sanık hakkında, Türk Ceza Kanunu'nun 134. maddesinde hüküm altına alınan "özel hayatın gizliliğini ihlal" suçundan dava açıldı. Yargılamayı yapan Samsun 8. Asliye Ceza Mahkemesi, sanığa, 2 kişiye yönelik ayrı eylemi nedeniyle 6'şar yıldan olmak üzere toplam 12 yıl hapis cezası verdi.

        MAĞDURLAR DA SANIK DA KARARA İTİRAZ ETTİ

        Mağdurlar, sanığın "cinsel taciz" ve "verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme" suçlarından da cezalandırılması yönünde, sanık ise ceza miktarının fazla olduğu yönünde yerel mahkeme kararına itiraz etti. Dosya Yargıtay'a taşındı.

        YARGITAY 12 YIL HAPİS CEZASINI ONADI

        Temyiz incelemesini yapan Yargıtay 12. Ceza Dairesi, sanık hakkında iki ayrı eylem nedeniyle 6'şar yıldan olmak üzere verilen toplam 12 yıl hapis cezasını onadı.

        Dairenin kararında, yargılama sürecindeki işlemlerin usul ve kanuna uygun olarak yapıldığı belirtilerek, eylemin sanık tarafından gerçekleştirildiğinin de sabit olduğu aktarıldı.

        TEMYİZ İSTEMLERİNİN REDDİNE KARAR VERİLDİ

        Yerel mahkemece, sanığın eylemine uyan suç vasfı ile yaptırımların doğru biçimde belirlendiğine işaret edilen kararda, "Sanık müdafi ile katılanlar vekili tarafından öne sürülen tüm temyiz sebepleri ve yapılan temyiz incelemesi sonucunda hukuka aykırılık görülmediğinden oy birliğiyle temyiz istemlerinin esastan reddi ile hükmün onanmasına karar verilmiştir." ifadeleri yer aldı.

        #Yargıtay kararı
        #Son dakika haberler
