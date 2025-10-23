Samsun'da bir kamu kurumunda görevli olan kişi, 2018'de aynı odada beraber çalıştığı 2 iş arkadaşının gizlice masa altı fotoğraflarını çekti.

FOTOĞRAFLARI DA KOPYALAMIŞ

AA'daki habere göre söz konusu kişi, iş arkadaşlarının odada bulunmadığı zamanlarda ise bilgisayarlarında bulunan kişisel ve ailevi nitelikteki özel fotoğraflarını kopyalayıp, kendi dijital materyaline aktardı.

"ÖZEL HAYATIN GİZLİLİĞİNİ İHLAL"DEN DAVA

Olayın anlaşılması üzerine sanık hakkında, Türk Ceza Kanunu'nun 134. maddesinde hüküm altına alınan "özel hayatın gizliliğini ihlal" suçundan dava açıldı. Yargılamayı yapan Samsun 8. Asliye Ceza Mahkemesi, sanığa, 2 kişiye yönelik ayrı eylemi nedeniyle 6'şar yıldan olmak üzere toplam 12 yıl hapis cezası verdi.

MAĞDURLAR DA SANIK DA KARARA İTİRAZ ETTİ

Mağdurlar, sanığın "cinsel taciz" ve "verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme" suçlarından da cezalandırılması yönünde, sanık ise ceza miktarının fazla olduğu yönünde yerel mahkeme kararına itiraz etti. Dosya Yargıtay'a taşındı.

YARGITAY 12 YIL HAPİS CEZASINI ONADI

Temyiz incelemesini yapan Yargıtay 12. Ceza Dairesi, sanık hakkında iki ayrı eylem nedeniyle 6'şar yıldan olmak üzere verilen toplam 12 yıl hapis cezasını onadı.